À LA UNE DU 5 FéV 2026
[07:22]OM : le Mercato n’est pas terminé, Benatia va boucler un dernier dossier  avant vendredi soir ! 
[07:00]OL, Real Madrid Mercato : le PSG à fond sur Endrick, la bombe est lâchée !
[06:00]ASSE : les supporters pas emballés par le Mercato des Verts
[05:00]Real Madrid : Arbeloa divise le vestiaire merengue, ses joueurs ont de gros doutes !
[00:16]Troyes – RC Lens : Sage enrage malgré la qualification et fait une annonce forte sur Sotoca
[00:00]PSG Mercato : Icardi et sa nouvelle bombe ont failli débarquer à la Juventus !
[23:05]Troyes – RC Lens : les notes des Sang et Or, qualifiés pour les quarts de la Coupe de France
[22:30]Coupe de France : Endrick délivre l’OL, l’OGC Nice miraculé face à Montpellier
[22:00]ASSE Mercato : Ekwah fait passer un message très surprenant aux supporters des Verts
[21:30]AS Monaco : énorme coup dur pour Paul Pogba
ASSE : les supporters pas emballés par le Mercato des Verts

Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 06:00
💬 Commenter
Le Mercato réalisé par l’ASSE cet hiver ne semble pas vraiment convaincre les supporters stéphanois…

4 arrivées et 4 départs : le Mercato a été relativement calme à l’ASSE. Du côté des arrivées, il a même été d’un calme absolu jusqu’à l’emballement final puisque Kanté est arrivé de Middlesbrough 5 jours avant la fermeture du marché, et que Paalberg, Soumahoro et Le Cardinal sont carrément arrivés le dernier jour.

Les fans de l’ASSE demandent à voir

Du côté des départs Maçon et Batubinsika sont partis à Larissa, Makhloufi à Dunkerque, et l’Arlésienne Pierre Ekwah a filé en prêt à Watford. Le site EVECT a demandé aux supporters ce qu’ils pensaient de ce Mercato. Avec trois réponses possibles. 66% ont répondu qu’ils demandaient à voir, 11% estiment qu’il est insuffisant et 22% estiment qu’il est réussi. Peu d’avis bien tranchés, donc, mais un tiers des votants qui jugeront sur pièce.

