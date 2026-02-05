ASSE : les supporters pas emballés par le Mercato des Verts

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le Mercato réalisé par l’ASSE cet hiver ne semble pas vraiment convaincre les supporters stéphanois…

4 arrivées et 4 départs : le Mercato a été relativement calme à l’ASSE. Du côté des arrivées, il a même été d’un calme absolu jusqu’à l’emballement final puisque Kanté est arrivé de Middlesbrough 5 jours avant la fermeture du marché, et que Paalberg, Soumahoro et Le Cardinal sont carrément arrivés le dernier jour.

Les fans de l’ASSE demandent à voir

Du côté des départs Maçon et Batubinsika sont partis à Larissa, Makhloufi à Dunkerque, et l’Arlésienne Pierre Ekwah a filé en prêt à Watford. Le site EVECT a demandé aux supporters ce qu’ils pensaient de ce Mercato. Avec trois réponses possibles. 66% ont répondu qu’ils demandaient à voir, 11% estiment qu’il est insuffisant et 22% estiment qu’il est réussi. Peu d’avis bien tranchés, donc, mais un tiers des votants qui jugeront sur pièce.