ASSE : énorme coup de pression sur les Verts et Kilmer Sports !

Les supporters de l’ASSE ont publié ce mercredi un communiqué commun afin de faire part de leur mécontentement.

La colère gronde à l’ASSE, descendue à la 5e place de la Ligue 2 après sa défaite à Reims et son nouveau revers face à Boulogne-sur-Mer. Philippe Montanier est arrivé sur le banc à la place d’Eirik Horneland mais avant d’affronter Montpellier samedi soir, les Green Angels, Magic Fans, Indépendantistes stéphanois et l’Union des Supporters Stéphanois ont puvlié un communiqué commun ce mercredi afin de tier la sonnette d’alarme sur la situation de l’ASSE, pointant du doigt des défaillances à tous les étages du club. Les joueurs sont visés mais aussi Kilmer Sports, comme sur les banderoles qui fleurissent depuis plusieurs joueurs. « Les 30 000 personnes qui garnissaient les tribunes de Geoffroy-Guichard sont ressorties bouleversées, écœurées, couvertes de honte après une énième prestation soporifique de leur club de cœur. Et pour cause, nous avons vu sur la pelouse une équipe sans valeurs, sans courage et sans une once de fierté perdre lamentablement un match face à l’ogre promu Boulogne-sur-Mer, au terme d’une soirée qui restera gravée dans les pages sombres de l’histoire de l’AS Saint-Étienne. »

Les supporters estiment que « l’heure est grave » à l’ASSE

La déception est légitime, et la colère palpable. Clairement, les supporters avertissent que l’ASSE n’aura pas le droit à l’erreur contre Montpellier. « L’heure est grave » peut-on lire, ou encore « on ne triche pas ». Mais aussi « La direction, beaucoup trop absente et déconnectée de la réalité, a fait preuve d’un manque d’humilité criant en pensant rouler sur la Ligue 2. Ce comportement nous revient aujourd’hui comme un boomerang en pleine face. Il est impératif de sortir de l’illisible et de partir en mission commando pour sauver ce qui peut encore l’être. » Cette mission incombe désormais à Philippe Montanier, sur lequel les supporters stéphanois semblent fonder de gros espoirs. « L’arrivée de Philippe Montanier doit siffler la fin de la récréation : fini les comportements d’adolescents, fini de fuir ses responsabilités, fini de porter le maillot tous les week-ends, fini les boîtes de nuit et les caves à vin, fini les retards à l’entraînement, fini le télétravail… place aux actes, au terrain et à la rage de vaincre. Montrez-nous que vous êtes fiers de porter ce maillot et de diriger ce club, et le Peuple Vert répondra, comme à son habitude, présent pour remettre l’AS Saint-Étienne à sa juste place, en Ligue 1. La balle est entre vos pieds, mais elle est surtout dans votre camp. » Le message est passé. Et il est très clair.