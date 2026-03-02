OL : Rémy Vercoutre raconte ses nuits sous les missiles à Dubaï

Installé à Dubaï, l’ex-gardien de l’OL Rémy Vercoutre se réfugie dans un parking souterrain face aux frappes iraniennes. Un témoignage fort.

Rémy Vercoutre, l’ancien gardien de l’OL, est aujourd’hui entraîneur des gardiens à Al-Wasl, à Dubaï. Mais son quotidien a brutalement changé. Depuis plusieurs jours, la région est secouée par des frappes iraniennes en riposte à l’offensive américano-israélienne contre l’Iran. Même si Dubaï n’est pas en état de guerre, des missiles sont interceptés dans la nuit. Et ça tremble.

“Je vais aller dans le parking souterrain”

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Rémy Vercoutre décrit une réalité saisissante. « Je vais bien. En sécurité ? Je vais vite vous quitter une fois qu’on aura fait le sujet pour aller dans le parking souterrain. » Désormais, dès que les alertes se multiplient, l’ancien portier descend dans le sous-sol de son immeuble.

Trois niveaux sous terre

« Je préfère être dans le sous-sol, au moins trois niveaux. Même si ce n’est pas très confortable, j’y suis plus rassuré plutôt que d’être dans mon appartement où il y a du verre un peu partout. » Le danger ? Une explosion proche. Une onde de choc. Des éclats. « Si ça venait à exploser, je pense que je serais exposé. »

Une tension permanente

La ville reste fonctionnelle. Les autorités émiraties assurent l’interception des missiles. Mais le climat est pesant. « L’armée fait son travail d’interception. Ça tape parfois, c’est impressionnant, explique Vercoutre. On est précautionneux, on fait attention. Ce n’est pas très rassurant même si ce n’est pas l’état de guerre ici. »