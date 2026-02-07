ASSE – Montpellier : une grosse surprise dans la première compo de Montanier ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Selon Peuple Vert, Philippe Montanier, pour sa première sur le banc de l’ASSE, ce soir face à Montpellier, pourrait reconduire Ben Old au postede latéral gauche…

Philippe Montanier sera sur le banc de l’ASSE pour la première fois ce soir contre Montpellier, depuis qu’il a remplacé Eirik Horneland, remercié après la défaite face à Boulogne-sur-Mer (0-1) samedi dernier. Montanier l’a indiqué : il va tenter de trouver le bon équilibre afin de redonner confiance à son équipe.

Un premier casse-tête pour Montanier à l’ASSE avec le poste de latéral gauche

Selon Evect et Peuple Vert, Montanier resterait assez fidèle aux choix d’Horneland puisqu’il alignerait un 4-3-3 avec Kanté en sentinelle et le duo Moueffek-Miladinovic un cran plus haut, en soutien d’un trio Boakye-Stassin-Davitashvili. Peuple Vert va même plus loin en avançant que Montanier reconduira Ben Old au poste de latéral gauche, où l’ailier kiwi a pourtant montré de grosses lacunes ces dernières semaines depuis son repositionnement. Mais Montanier aurait été refroidi par la prestation d’Annan lors du dernier match de la réserve contre Hauts-Lyonnais (0-0)…