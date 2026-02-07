À LA UNE DU 7 FéV 2026
[19:44]OL Mercato : un départ à 40 M€ se dessine
[19:28]Stade Rennais : après Lens, Pouille viré en même temps que Beye ?
[19:03]ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !
[18:56]RC Lens – Stade Rennais (3-1) : victoire à 10 avec un bijou de Saint-Maximin… les notes des Sang et Or
[18:47]FC Barcelone : Yamal toujours plus fort que Messi !
[18:15]FC Barcelone : les tops et les flops de la victoire sur Majorque (3-0)
[17:57]Stade Rennais : la réponse cash de Beye sur son avenir et Samba
[17:40]PSG : on sait quand la prolongation de Luis Enrique sera officialisée !
[17:18]ASSE : un hommage à Gasset ce soir, son amour de Sainté rappelé
[16:51]PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier cet ailier à 75 M€
ASSE – Montpellier : une grosse surprise dans la première compo de Montanier ?

Par Laurent Hess - 7 Fév 2026, 16:00
💬 Commenter
Selon Peuple Vert, Philippe Montanier, pour sa première sur le banc de l’ASSE, ce soir face à Montpellier, pourrait reconduire Ben Old au postede latéral gauche…

Philippe Montanier sera sur le banc de l’ASSE pour la première fois ce soir contre Montpellier, depuis qu’il a remplacé Eirik Horneland, remercié après la défaite face à Boulogne-sur-Mer (0-1) samedi dernier. Montanier l’a indiqué : il va tenter de trouver le bon équilibre afin de redonner confiance à son équipe.

Un premier casse-tête pour Montanier à l’ASSE avec le poste de latéral gauche

Selon Evect et Peuple Vert, Montanier resterait assez fidèle aux choix d’Horneland puisqu’il alignerait un 4-3-3 avec Kanté en sentinelle et le duo Moueffek-Miladinovic un cran plus haut, en soutien d’un trio Boakye-Stassin-Davitashvili. Peuple Vert va même plus loin en avançant que Montanier reconduira Ben Old au poste de latéral gauche, où l’ailier kiwi a pourtant montré de grosses lacunes ces dernières semaines depuis son repositionnement. Mais Montanier aurait été refroidi par la prestation d’Annan lors du dernier match de la réserve contre Hauts-Lyonnais (0-0)…

ASSEMontpellier HSC

