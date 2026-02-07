Grâce à un but de sa recrue Julien Le Cardinal, l’ASSE s’est imposée contre Montpellier (1-0) ce soir, pour les grands débuts de Philippe Montanier sur son banc.

Avec son triste bilan d’une victoire sur les sept derniers matches toutes compétitions confondues, l’AS Saint-Etienne devait impérativement s’imposer ce soir, contre Montpellier. Déjà pour se relancer au classement de la Ligue 2, ensuite parce qu’il s’agissait d’un concurrent direct, enfin parce que c’était le premier match de Philippe Montanier sur son banc. Et parce que, cerise sur le gâteau, le leader troyen a été battu à Nancy (1-2) cet après-midi, Le Mans (3e) a été tenu en échec par Laval (1-1) et que le Red Star s’est lourdement incliné contre Pau (0-3) hier.

L’ASSE revient à quatre points

Et les Verts se sont bien imposés. Ca a été très laborieux mais la délivrance a fini par arriver à la 77e sur une reprise de Julien Le Cardinal, arrivé cet hiver en provenance de Brest et qui disputait son premier match sous les couleurs stéphanoises. A la réception d’un corner venu de la droite, le défense a repris d’une volée écrasée, sans contrôle, le ballon, ce qui a surpris le gardien héraultais. Pour Philippe Montanier, c’est forcément une bonne base de travail pour la suite car, avec ces trois points, l’ASSE remonte à la 4e place du classement et revient à quatre points de l’ESTAC. Sans briller, elle a donc repris confiance en elle et en ses chances de remonter dans l’élite à la fin de la saison, objectif de la direction.

Mais pour espérer aller au bout et pourquoi pas arracher le titre, il y a beaucoup de points à travailler. Car, en première période notamment, l’ASSE a été très brouillonne dans le jeu et décevante en attaque. Même au niveau de la construction, cela a été assez pauvre. Philippe Montanier n’a eu qu’une semaine pour imposer ses principes à ses joueurs. De ce qu’on a vu ce soir, il ne les ont pas encore assimilés. Mais l’essentiel est là avec ce succès !