ASSE Mercato : Kanté kiffe déjà Sainté, il aurait pu venir chez les Verts il y a deux ans !

Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 21:30
Abdoulaye Kanté était en conférence de presse à deux jours du match entre l’ASSE et Montpellier. Il a notamment glissé une petite confidence…

L’ASSE a signé 4 nouveaux joueurs cet hiver, et Abdoulaye Kanté a été le premier à rejoindre les Verts, la semaine passée. L’ancien troyen arrive en prêt de Middlesbrough, et il compte bien se relancer à Saint-Etienne. « J’ai peu joué à Middlesbrough et c’était une période un peu compliquée, je m’étais blessé en fin d’année mais ça va mieux maintenant, cela fait six semaines que j’ai repris l’entraînement. Je suis prêt à jouer, je me tiens à la disposition du coach », a expliqué le milieu ivoirien (20 ans).

Perrin le voulait à l’ASSE il y a deux ans

L’ancien de l’ESTAC a indiqué qu’il ne connaissait que Florian Tardieu, son ancien coéquipier, dans le vestiaire stéphanois. Mais aussi qu’il avait failli rejoindre l’ASSE il y a deux ans… « Il y a deux ans, Saint-Etienne m’avait déjà approché. J’avais eu des discussions avec Loïc Perrin. Quand mes agents m’ont dit que l’ASSE était à nouveau intéressée, j’étais content. Je me suis dit que c’était le destin. J’ai déjà joué une fois à Geoffroy-Guichard et c’était impressionnant. J’adore jouer quand c’est chaud, ça donne envie de tout donner pour le public. En plus, l’ASSE est un club populaire en Côte d’Ivoire. On m’a déjà demandé mon maillot alors que je ne l’ai pas encore porté ! » Et à Kanté d’ajouter… « J’ai déjà un peu parlé avec le coach. Il vient d’arriver lui aussi. Il m’a dit ce qu’il attendait de moi. Il m’adit aussi qu’il connaissait la Côte d’Ivoire, il a été adjoint là-bas, avec la sélection. Il connait même le quartier où j’habitais. Ça m’a fait plaisir. »

ASSE

