Ce soir, l’AS Saint-Etienne accueille le MHSC pour la 22e journée de Ligue 2. Il s’agit du premier match de Philippe Montanier sur le banc des Verts. Voici le onze retenu.

Vainqueur d’un seul de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, l’AS Saint-Etienne a fait le choix de se séparer d’Eirik Horneland. La décision a été prise il y a dix jours mais le Norvégien a accepté d’officier une dernière fois pour la réception de Boulogne (0-1), avant que Philippe Montanier n’arrive. L’ancien Toulousain a démarré sa mission en début de semaine et il a droit à un premier match compliqué puisqu’il affronte Montpellier, candidat à la montée actuellement classé à la 8e place. C’est victoire impérative pour l’ASSE, descendue en 6e position. Voici le premier onze de Philippe Montanier.

Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Gadegbeku, Moueffek, Milanovic, Davitashvili – Stassin, Boakye.