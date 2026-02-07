À LA UNE DU 7 FéV 2026
[19:44]OL Mercato : un départ à 40 M€ se dessine
[19:28]Stade Rennais : après Lens, Pouille viré en même temps que Beye ?
[19:03]ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !
[18:56]RC Lens – Stade Rennais (3-1) : victoire à 10 avec un bijou de Saint-Maximin… les notes des Sang et Or
[18:47]FC Barcelone : Yamal toujours plus fort que Messi !
[18:15]FC Barcelone : les tops et les flops de la victoire sur Majorque (3-0)
[17:57]Stade Rennais : la réponse cash de Beye sur son avenir et Samba
[17:40]PSG : on sait quand la prolongation de Luis Enrique sera officialisée !
[17:18]ASSE : un hommage à Gasset ce soir, son amour de Sainté rappelé
[16:51]PSG Mercato : Luis Enrique peut oublier cet ailier à 75 M€
ASSE – Montpellier : le premier onze de Montanier est connu !

Par Raphaël Nouet - 7 Fév 2026, 19:03
Philippe Montanier après la victoire de Toulouse en Coupe de France en 2023.
Ce soir, l’AS Saint-Etienne accueille le MHSC pour la 22e journée de Ligue 2. Il s’agit du premier match de Philippe Montanier sur le banc des Verts. Voici le onze retenu.

Vainqueur d’un seul de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, l’AS Saint-Etienne a fait le choix de se séparer d’Eirik Horneland. La décision a été prise il y a dix jours mais le Norvégien a accepté d’officier une dernière fois pour la réception de Boulogne (0-1), avant que Philippe Montanier n’arrive. L’ancien Toulousain a démarré sa mission en début de semaine et il a droit à un premier match compliqué puisqu’il affronte Montpellier, candidat à la montée actuellement classé à la 8e place. C’est victoire impérative pour l’ASSE, descendue en 6e position. Voici le premier onze de Philippe Montanier.

Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Gadegbeku, Moueffek, Milanovic, Davitashvili – Stassin, Boakye.

