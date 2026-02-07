ASSE : le capitanat fait débat chez les Verts, Montanier doit-il changer ?

Interrogé hier en conférence de presse, Philippe Montanier n’a pas vraiment confirmé Gautier Larsonneur en tant que capitaine de l’ASSE. Et cela fait débat au sein de notre rédaction…

« Ce serait bien de changer »

« Perso, je suis favorable à un changement de capitaine à l’ASSE. Depuis que Larsonneur a hérité du brassard, je le trouve moins performant et on ne peut pas dire que son influence soit positive en termes de résultats… Son investissement n’est pas en cause, mais peut-être qu’il se disperse un peu trop, et que lui enlever cette responsabilité lui ferait du bien. Ce groupe a besoin de changements. Il y en a eu un, fondamental, sur le banc, avec l’arrivée de Montanier à la place d’Horneland. C’est très bien. Il était temps ! Mais l’heure est peut-être aussi venue de changer de capitaine. Surtout qu’un gardien capitaine, bof…

Le souci, c’est qui à la place de « Larso » ? L’ASSE manque cruellement de cadres. Responsabiliser Cardona, au fond du trou ces derniers temps, ne me choquerait pas, il a été l’artisan numéro 1 de la montée en L1 il y a deux ans. Mais a-t-il vraiment l’âme d’un leader ? Pas sûr. Sinon, je ne vois que Nadé ou Moueffek, deux joueurs formés au club et parmi les plus performants. Mais Nadé est sans doute plus un lieutenant qu’un capitaine, et Moueffek est si souvent absent… Montanier tranchera, mais ce sera à mon humble avis un choix par défaut, et je déplore que l’ASSE ne puisse s’appuyer sur un « vrai » capitaine. »

Laurent HESS

« Larsonneur mérite de conserver le brassard »

« À mes yeux, Gautier Larsonneur mérite de conserver le brassard de capitaine. Même si certains estiment que ses performances individuelles ou les résultats récents ne sont pas à la hauteur, il reste un membre stable et expérimenté du groupe stéphanois depuis plusieurs saisons. Son rôle va bien au‑delà de performances ponctuelles, et il a souvent été le Stéphanois le plus en vue quand tout le reste de son équipe était en difficulté. Comme contre Boulogne le week-end dernier.

Changer de capitaine en plein milieu de saison risquerait d’ajouter de l’incertitude dans un vestiaire déjà sous pression avec la nouvelle ère Montanier et l’objectif de relance en Ligue 2. La responsabilité des mauvais résultats ne peut raisonnablement être imputée uniquement au capitaine, surtout quand l’équipe a connu des difficultés bien plus profondes ces derniers mois. Maintenir Larsonneur au poste peut au contraire offrir de la stabilité et de la continuité, deux éléments dont Saint‑Étienne a cruellement besoin pour retrouver confiance et cohésion ».

William TERTRIN