ASSE – Montpellier (1-0) : les notes des Verts

L’ASSE a renoué avec la victoire face à Montpellier (1-0), pour la première de Philippe Montanier sur le banc, grâce à un but de Julien Le Cardinal. Voici nos notes pour les joueurs stéphanois…

LARSONNEUR (5,5)

Bien protégé par une défense plus compacte, il n’a quasiment eu aucun arrêt à faire. Rassurant dans les airs.

PEDRO (6)

Aligné à droite, il a montré qu’il pouvait occuper le poste sans problème. Mbuku peut en témoigner. Il a coupé un centre dangereux (90e). Il en veut et n’a pas peur de mettre ne pied, ni d’y aller !

LE CARDINAL (7)

Un but pour son baptême du feu sous le maillot vert, sur un corner, devant le kop nord. Celui de la victoire en plus ! Il pouvait difficilement rêver mieux pour ses débuts. En plus, il a bien dirigé la défense, n’hésitant pas à repositionner tout son monde. Dans une équipe en manque de cadres, c’est appréciable !

NADE (6)

Il a mangé tout cru Alexandre Mendy, qui n’est pas le premier venu. Des interventions aussi musclées qu’autoritaires. Il n’a rien laissé passer.

OLD (6)

Reconduit au poste de latéral gauche, le Kiwi a livré un bon match. Il a dévissé une frappe, en bonne position (36e). Mais cette fois-ci, pas de but adversaire venu de son côté, ni de petits ponts. Il a bien défendu et n’a pas hésité à se projeter. L’une des satisfactions de la soirée.

GADEGBEKU (5), puis KANTE

Titulaire surprise, au poste de sentinelle, Gadegbeku a fait preuve de sérieux. Il n’a pas ménagé ses efforts mais a parfois eu du mal à endiguer les vagues. Remplacé par KANTE, qui est bien entré dans le match et a gratté plusieurs ballons.

MOUEFFEK (5), puis CARDONA

Moueffek a encore semblé en dedans, et à la recherche de son, meilleur niveau. Peu de percussions. Il a eu le mérite de sortir un ballon chaud (52e). Remplacé par CARDONA. Un coaching offensif qui a porté ses fruits puisque l’ailier s’est tout de suite montré menaçant, avec notamment un bon centre pour Boakye (67e) et un autre qui a provoqué le corner sur lequel Le Cardinal a marqué.

MILADINOVIC (5)

Le Serbe a tiré au dessus, seul face au gardien du MHSC, lancé par Boakye (43e). Assez neutre dans le jeu, il s’est racheté en tirant le corner qui a permis à Le Cardinal de délivrer les Verts.

BOAKYE (5,5)

Une superbe ouverture pour Miladinovic (43e) mais aussi une frappe au dessus alors que le but était ouvert. Quand Montanier l’a fait redescendre d’un cran, il a bien fini. A méditer ?

STASSIN (3), puis DUFFUS

En pointe, Stassin n’a guère pesé. Lent dans ses démarrages, il a trop tergiversé sur une bonne situation (45e) et a encore eu droit à quelques sifflets à son remplacement par DUFFUS, à 0-0. L’ancien joueur de Brighton s’est montré plus remuant, sans toucher beaucoup de ballons.

DAVITASHVILI (4), puis EL JAMALI

Sur son côté gauche, Davitashvili, bien que remuant, n’a guère été inspiré. Un bon décalage pour Old (36e) mais beaucoup de ratés. Comme ce coup franc aux 18 mètres expédié dans le kop nord (59e). Remplacé par EL JAMALI dans le temps additionnel.