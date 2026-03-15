ASSE : un nouveau candidat à la montée émerge, les Verts et Troyes attendus au tournant !

La course à la montée en Ligue 1 prend une tournure totalement inattendue. Alors que l’AS Saint-Étienne pensait avoir fait le plus dur en enchaînant les victoires sous l’ère Philippe Montanier, le match nul frustrant à Grenoble (0-0) a relancé toutes les incertitudes. Dans le même temps, Rodez continue d’impressionner et s’impose désormais comme un candidat très crédible aux barrages… voire mieux.

À quelques journées du sprint final, le classement se resserre dangereusement. Troyes reste leader avant son déplacement à Annecy, l’ASSE pointe juste derrière, tandis que Le Mans complète le podium après son succès spectaculaire à Nancy (4-2). Mais c’est surtout la dynamique ruthénoise qui fait trembler tout le haut de tableau.

Une série impressionnante qui change tout

En s’imposant sur la pelouse de Reims (2-1), Rodez a confirmé son incroyable forme actuelle. Une victoire de caractère obtenue après avoir été mené, qui symbolise parfaitement la confiance et la solidité mentale d’un groupe en pleine réussite.

Le journaliste Romain Molina n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour cette trajectoire fulgurante :

« Et si Rodez s’invitait dans les barrages de montée en Ligue 1 ? Vu que la Ligue 2 est un championnat de séries, les Ruthénois restent sur 13 matchs sans défaite dont 6 victoires sur les 8 dernières rencontres. »

Une statistique qui en dit long sur la transformation d’une équipe pourtant mal embarquée en début de saison. Humilié par l’ASSE lors de la 2e journée (0-4), Rodez semblait alors condamné à lutter pour le maintien. Quelques mois plus tard, le club aveyronnais est devenu un sérieux prétendant au top 5.

Cette montée en puissance repose sur une organisation défensive plus rigoureuse, une efficacité offensive retrouvée et une capacité à renverser des situations mal engagées. Autant d’éléments qui font aujourd’hui de Rodez l’équipe la plus imprévisible du championnat.

Un calendrier qui peut faire basculer la saison

La fin de saison promet d’être explosive. Rodez recevra l’ASSE à deux journées du terme dans un match qui pourrait valoir très cher. Avant cela, les Ruthénois accueilleront Troyes puis Bastia, la lanterne rouge, lors de la prochaine journée, ce week-end. Dans ce contexte ultra serré, Rodez pourrait bien jouer le rôle de trouble-fête ultime. Porté par une dynamique impressionnante et libéré de toute pression, le club aveyronnais avance avec l’ambition de créer l’une des grandes surprises de la saison.