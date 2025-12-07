RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?

En vue d’un mercato hivernal dit « d’ajustement », le RC Lens envisagerait de se renforcer au milieu, et une piste assez onéreuse a été révélée. Une manière de mettre la pression sur Adrien Thomasson, en fin de contrat ?

Le RC Lens envisage de profiter du mercato d’hiver pour saisir certaines opportunités, malgré une politique axée sur des ajustements limités. Selon La Voix du Nord, parmi les pistes étudiées figure Amadou Haidara, milieu international malien de 27 ans, aujourd’hui mis de côté par le RB Leipzig où il ne joue plus du tout.

Son dernier match remonte d’ailleurs à mai dernier. Longtemps incontournable en Bundesliga et en Ligue des champions (plus de 60 matchs en coupe d’Europe), Haidara ne fait désormais plus partie des plans du club allemand, qui serait prêt à le laisser partir à faible coût, voire gratuitement. De plus, il connaît bien Mamadou Sangaré, avec qui il a déjà joué sous le maillot malien.

Un salaire qui va poser un très gros problème

Plusieurs clubs, dont le Paris FC et Nice, se sont déjà intéressés au joueur l’été dernier, et son profil polyvalent attire encore en Europe. Valorisé à 12 millions d’euros sur Transfermarkt, son salaire représente un obstacle majeur pour Lens (environ 400 000 euros par mois selon Capology), dont la masse salariale a été fortement réduite ces deux dernières saisons. Malgré cela, les dirigeants lensois restent attentifs au marché, notamment pour renforcer le milieu de terrain et le poste de piston gauche.

Thomasson sous pression ?

En plus de Thomasson et Sangaré, il est évident que l’arrivée potentielle d’Haidara viendrait poser des soucis de riche à Pierre Sage. Trois titulaires pour deux postes, et si cette manœuvre servait de petit coup de pression à Adrien Thomasson, capitaine lensois et en fin de contrat à la fin de la saison ? Toujours pas prolongé, l’ancien Nantais devra vite faire un choix, et tout porte à croire que Lens a déjà un coup d’avance.

Le directeur général Benjamin Parrot l’a dit : le club anticipe depuis longtemps les fins de contrat et construit sa stratégie sur plusieurs années, sans se laisser influencer par les bons résultats sportifs actuels.