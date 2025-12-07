Mercato : le PSG et le Real Madrid s’arrachent une star, Deschamps intervient !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?

RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?
William Tertrin
7 décembre 2025

En vue d’un mercato hivernal dit « d’ajustement », le RC Lens envisagerait de se renforcer au milieu, et une piste assez onéreuse a été révélée. Une manière de mettre la pression sur Adrien Thomasson, en fin de contrat ?

Le RC Lens envisage de profiter du mercato d’hiver pour saisir certaines opportunités, malgré une politique axée sur des ajustements limités. Selon La Voix du Nord, parmi les pistes étudiées figure Amadou Haidara, milieu international malien de 27 ans, aujourd’hui mis de côté par le RB Leipzig où il ne joue plus du tout.

Son dernier match remonte d’ailleurs à mai dernier. Longtemps incontournable en Bundesliga et en Ligue des champions (plus de 60 matchs en coupe d’Europe), Haidara ne fait désormais plus partie des plans du club allemand, qui serait prêt à le laisser partir à faible coût, voire gratuitement. De plus, il connaît bien Mamadou Sangaré, avec qui il a déjà joué sous le maillot malien.

Un salaire qui va poser un très gros problème

Plusieurs clubs, dont le Paris FC et Nice, se sont déjà intéressés au joueur l’été dernier, et son profil polyvalent attire encore en Europe. Valorisé à 12 millions d’euros sur Transfermarkt, son salaire représente un obstacle majeur pour Lens (environ 400 000 euros par mois selon Capology), dont la masse salariale a été fortement réduite ces deux dernières saisons. Malgré cela, les dirigeants lensois restent attentifs au marché, notamment pour renforcer le milieu de terrain et le poste de piston gauche.

Thomasson sous pression ?

En plus de Thomasson et Sangaré, il est évident que l’arrivée potentielle d’Haidara viendrait poser des soucis de riche à Pierre Sage. Trois titulaires pour deux postes, et si cette manœuvre servait de petit coup de pression à Adrien Thomasson, capitaine lensois et en fin de contrat à la fin de la saison ? Toujours pas prolongé, l’ancien Nantais devra vite faire un choix, et tout porte à croire que Lens a déjà un coup d’avance.

Le directeur général Benjamin Parrot l’a dit : le club anticipe depuis longtemps les fins de contrat et construit sa stratégie sur plusieurs années, sans se laisser influencer par les bons résultats sportifs actuels.

MercatoRC Lens
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

Didier Deschamps
Mercato...

Mercato : le PSG et le Real Madrid s’arrachent une star, Deschamps intervient !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?
Mercato...

RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro plus que jamais fragilisé, deux successeurs se dégagent

Par William Tertrin
ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant
ASSE...

ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant

Par Laurent Hess
ASSE, Stade Rennais Mercato : une piste prestigieuse se referme pour Stassin, Embolo fixé lui aussi
ASSE...

ASSE, Stade Rennais Mercato : une piste prestigieuse se referme pour Stassin, Embolo fixé lui aussi

Par Laurent Hess
OM : le premier renfort hivernal de De Zerbi est connu, l’Italien en est déjà mordu !
Ligue 1...

OM : le premier renfort hivernal de De Zerbi est connu, l’Italien en est déjà mordu !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l’histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l’histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père

Par Laurent Hess
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais qu’en pensent Tanenbaum et Gazidis ? »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais qu’en pensent Tanenbaum et Gazidis ? »

Par Laurent Hess
Equipe de France : un chouchou de Deschamps se fait défoncer par son coach, c’est vraiment violent !
Equipe de France...

Equipe de France : un chouchou de Deschamps se fait défoncer par son coach, c’est vraiment violent !

Par Laurent Hess
FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit

Par Laurent Hess
LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)
Ligue 1...

LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)

Par Laurent Hess
RC Lens : Sage est l’égal de Bielsa (ex OM), ça sent bon la Ligue des champions pour les Sang et Or !
Ligue 1...

RC Lens : Sage est l’égal de Bielsa (ex OM), ça sent bon la Ligue des champions pour les Sang et Or !

Par Laurent Hess
OM : Les Mbappé pourrissent l’OM, Genesio s’amuse de De Zerbi
Ligue 1...

OM : Les Mbappé pourrissent l’OM, Genesio s’amuse de De Zerbi

Par Laurent Hess
FC Nantes : les joueurs s’agacent et supplient Kita, l’attitude des Ultras surprend
FC Nantes...

FC Nantes : les joueurs s’agacent et supplient Kita, l’attitude des Ultras surprend

Par Laurent Hess
PSG – Stade Rennais : Safonov envoie un message à Chevalier et Luis Enrique, Esteban Lepaul bluffé
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Safonov envoie un message à Chevalier et Luis Enrique, Esteban Lepaul bluffé

Par Laurent Hess
ASSE : les Ultras stéphanois ont mis le feu à Dunkerque avec un tifo mémorable ! (vidéo)
ASSE...

ASSE : les Ultras stéphanois ont mis le feu à Dunkerque avec un tifo mémorable ! (vidéo)

Par Laurent Hess
PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Luis Enrique s’agace des polémiques et dézingue un journaliste !

Par Laurent Hess
Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)
FC Barcelone...

Betis Séville – FC Barcelone : provocations, doigts d’honneur et expulsion… le père de Lamine Yamal s’est fait remarquer en tribunes (vidéo)

Par Laurent Hess
L'attaquant nigérian Victor Osimhen sous le maillot de Galatasaray.
Mercato...

Osimhen avec Mbappé au Real Madrid, on prend ou pas ?

Par Raphaël Nouet
Dunkerque – ASSE : les notes des Verts
ASSE...

Dunkerque – ASSE : les notes des Verts

Par Laurent Hess
La frappe de Lepaul à la 27e de PSG-Rennes que Safonov va détourner sur son poteau.
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : ce moment où tout a basculé pour les Rouge et Noir

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal en action avec le FC Barcelone face à l'Atlético Madrid.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal victime d’un deepfake avec une bimbo

Par Raphaël Nouet
ASSE : absent à Dunkerque, Stassin a quand même fait parler de lui !
ASSE...

ASSE : absent à Dunkerque, Stassin a quand même fait parler de lui !

Par William Tertrin
La joie des Parisiens après leur troisième but face au Stade Rennais.
Ligue 1...

Les notes du carton du PSG sur le Stade Rennais

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet