Mis sur le banc depuis trois matchs consécutifs, Mohamed Salah (33 ans) pourrait quitter Liverpool dès le mercato hivernal. Et le PSG, grand fan de la star, pourrait se positionner pour un transfert spectaculaire.

Mohamed Salah à Liverpool, c’est peut-être bientôt terminé. La star égyptienne de 33 ans n’a pas participé au match nul contre Leeds (3-3) et enchaîne trois matchs consécutifs sur le banc en Premier League. En zone mixte samedi soir, Salah a exprimé son ras-le-bol : « Je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters avant d’aller à la Coupe d’Afrique des nations, parce que je ne sais pas ce qui se passera quand je reviendrai. » L’attaquant ne comprend pas pourquoi il est ainsi écarté depuis plusieurs semaines et ne cache plus sa frustration.

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais caché son admiration pour l’Égyptien. Au-delà de la stratégie bien huilée de l’émir du Qatar, le président du PSG et le Qatar suivent de près la situation, et une offensive parisienne dès le mois de janvier n’est pas à exclure. Top Mercato explique que le club de la capitale a déjà longuement courtisé Salah, notamment lors du précédent mercato estival, et que l’arrivée d’un ailier droit gaucher correspond parfaitement aux besoins de l’attaque parisienne.

Salah prêt à dire oui au PSG en janvier ?

Le timing pourrait être idéal. Salah, en fin de cycle à Liverpool, serait probablement très réceptif à un transfert au PSG, où il retrouverait un rôle central et la possibilité de jouer la Ligue des champions. Reste à savoir si Luis Enrique, connu pour sa prudence sur l’arrivée de stars en cours de saison, sera favorable à cette opération.

Pour le PSG, le recrutement de Mohamed Salah représenterait un double coup : renforcer immédiatement l’attaque avec un joueur de classe mondiale tout en récupérant l’un des joueurs préférés du Qatar. Avec la situation actuelle à Liverpool, le marché pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines, et Paris devra être rapide pour devancer d’éventuels concurrents européens.