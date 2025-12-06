Mercato : le PSG prêt à offrir un précieux renfort à l’OL cet hiver ?

Face aux besoins de l’OL en défense centrale, le PSG pourrait-il lui céder Lucas Beraldo, annoncé sur le départ cet hiver ?

Lucas Beraldo, jeune défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, traverse une période délicate à Paris. Arrivé en grande pompe contre 20 millions d’euros, avec déjà un palmarès impressionnant incluant une Ligue des champions et plusieurs titres nationaux, son temps de jeu se réduit drastiquement cette saison : seulement 8 apparitions en Ligue 1 et aucune en Ligue des champions. Les erreurs récentes et une concurrence accrue ont fragilisé sa position dans l’équipe dirigée par Luis Enrique, malgré son statut de néo-international brésilien et son contrat courant jusqu’en 2028.

Face à cette situation, le PSG envisagerait un départ dès le mercato hivernal, Beraldo restant une valeur marchande estimée à environ 25 millions d’euros. Plusieurs clubs brésiliens sont intéressés, mais une option européenne pourrait séduire le défenseur, notamment en Ligue 1. En effet, l’Olympique Lyonnais, confronté aux départs de Niakhaté et Mata pour la CAN, recherche activement un renfort défensif de qualité pour stabiliser sa charnière.

Beraldo, une bonne idée pour Lyon ?

Beraldo, désireux de rester sur le Vieux Continent pour conserver sa place en sélection nationale avant la Coupe du Monde 2026, pourrait ainsi trouver à Lyon une opportunité idéale pour relancer sa carrière tout en jouant un rôle clé, plutôt sous forme de prêt. De plus, Paulo Fonseca souhaite un joueur opérationnel tout de suite, ce qui est le cas de Berlado, même avec un temps de jeu réduit. Il faut dire que Lyon pense à Axel Disasi, qui part de plus loin étant donné qu’il n’est pas du tout utilisé à Chelsea.

Le dossier reste ouvert et pourrait se concrétiser rapidement si le PSG souhaite vraiment se séparer de Beraldo, offrant au joueur de 22 ans un nouveau départ pour perpétuer la tradition des Brésiliens à Lyon, qui aurait ici une solution immédiate pour compenser ses pertes défensives cet hiver, même si cela impliquerait pour Paris de renforcer un « concurrent ».