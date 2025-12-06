OL Mercato : Axel Disasi à Lyon, les supporters ont tranché !

Après la rumeur Axel Disasi à l’OL, les supporters lyonnais ont fait connaître leurs avis sur les réseaux, et ils sont assez tranchés.

Le mercato hivernal s’annonce très chaud à l’OL. Le club rhodanien cherche tout d’abord un attaquant de pointe en priorité. Le nom qui revient depuis plusieurs semaines est celui d’Endrick, le Brésilien du Real Madrid. En quête de relance, il devrait rejoindre Lyon sous forme de prêt pour le reste de la saison. Mais ce n’est pas tout.

Comme déjà rapporté sur notre site, l’OL sera également attentif au poste de défenseur central, étant donné que la charnière titulaire Moussa Niakhaté et Clinton Mata sera impactée avec les départs pour disputer la CAN. En ce sens, comme évoqué par L’Équipe ces dernières heures, Axel Disasi, mis à l’écart à Chelsea et potentiellement disponible en prêt, est un profil ciblé.

Cependant, son manque de temps de jeu cette saison inquiète (aucun match disputé avec les pros) : Paulo Fonseca veut un joueur opérationnel immédiatement, ce qui pourrait freiner l’intérêt lyonnais malgré les contacts déjà établis.

Les supporters n’approuvent pas du tout l’idée

Du côté des supporters, la question est très vite tranchée. Sur X, ils n’ont pas tardé à faire connaître leurs avis, et ils sont assez similaires pour la plupart :

« Non mais c’est pas parce qu’on est au fond du trou financièrement qu’on est obligé d’aller chercher les premiers nullards venus. C’est pas comme ça qu’on va s’en sortir »

« Une pipe de plus ou de moins il faut bien ça …

« S’est fait fumer en youth league la semaine dernière, même pas la peine de continuer des discussions avec un mec qui a un salaire énorme et qui est totalement cramé » « Sérieux, sur tous les continents on ne peut pas avoir un joueur libre, meilleur que lui??? »

« C’est celui qui se fait envoyer par des u20 de Paris la ? Il est même pas meilleur que Kluivert »

« Les idées de la cellule de recrutement sont globalement désastreuses »

Le décor est donc planté, même si certains supporters lyonnais perçoivent cette idée comme intéressante, mais la tendance penche clairement vers de la crainte chez les fans des Gones.