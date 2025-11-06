De nouvelles informations ont été apportées par Fabrizio Romano au sujet de la signature d’Endrick à l’OL.

Ça sera l’attraction de ce mercato d’hiver, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. En effet, on ne cesse de parler ces derniers jours de l’avenir d’Endrick, attaquant du Real Madrid qui est annoncé avec insistance du côté de l’OL. Entré à la place de Kylian Mbappé contre Valence le week-end dernier, il a disputé ses premières minutes cette saison, mais cela ne devrait pas remettre en cause son avenir : le joueur veut rejoindre Lyon. Et les récentes informations de Fabrizio Romano vont une nouvelle fois dans ce sens.

Endrick dès le début du mois de janvier ?

« La décision va vers un passage à l’Olympique Lyonnais. C’est presque confirmé dans le sens où Endrick veut aller à l’OL. Il pense que c’est le meilleur club pour son développement. Avec la possibilité de jouer immédiatement. Donc l’idée est de partir en prêt dans les premiers jours de janvier pour ne pas perdre de temps et ne pas attendre le milieu ou la fin du mercato », a indiqué le journaliste italien dans un podcast.

« Endrick a déjà parlé avec l’entraîneur Paulo Fonseca et il pense que l’OL est un club fascinant, intéressant pour son histoire. Karim Benzema n’a pas seulement joué pour le Real Madrid, il a joué aussi pour Lyon et il a toujours été l’idole d’Endrick sur le plan technique en tant qu’attaquant. Il y a eu une bonne connexion et de bons échanges entre lui en l’OL. La négociation est en cours avec le joueur et le Real Madrid sur un prêt jusqu’à la fin de la saison. Il y a de très bonnes chances de le voir aller à l’OL même si ce n’est pas encore fait », a rappelé Romano.

Début novembre, l’OL est déjà en passe de boucler sa première recrue de l’hiver, et si Endrick marche sur les pas de son idole Karim Benzema, ça risque d’être un très gros coup pour Lyon !