OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !

Avec Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon.

L’Olympique Lyonnais avance sereinement sur plusieurs fronts, entre obligations réglementaires, mercato et gestion des effectifs. Ce jeudi, à l’occasion d’un échange avec les journalistes, les dirigeants lyonnais ont fait le point sur les dossiers les plus chauds.

DNCG et finances

En premier lieu, l’OL n’a pas de date précise pour sa présentation devant la DNCG, mais il n’est pas question d’un rendez-vous à la date du 1er janvier. Ce qui certain, c’est que l’équipe dirigeante qui se présentera sera la même que l’été dernier, avec Thierry Sauvage en première ligne, mais sans Mark Affolter d’Ares, parti en octobre. La situation est conforme aux objectifs financiers du club et reste également en ligne avec les attentes de l’ICFC de l’UEFA. Aucun danger immédiat n’est donc à signaler pour la stabilité du club.

La publication des comptes, initialement attendue plus tôt, a été repoussée au 30 novembre. De plus, le club attend le résultat de l’audit interne concernant le fonctionnement d’Eagle. Ces éléments permettront de clarifier la situation administrative et financière.

Mercato : ventes et arrivées

Le mercato hivernal s’annonce prudent. Le club n’est pas obligé de vendre un joueur de l’envergure de Malick Fofana ou Tyler Morton, comme l’a confirmé Michael Gerlinger, directeur général. Cependant, l’arrivée de plusieurs recrues devra forcément impliquer des départs. Si cela n’a pas été évoqué directement par les dirigeants, Tessmann est un candidat plausible et pourrait rapporter une dizaine de millions d’euros. Mais l’objectif n’est pas de réaliser des ventes massives.

Du côté des arrivées, un attaquant viendra renforcer les rangs lyonnais — très probablement Endrick du Real Madrid — et un défenseur central pourrait également rejoindre l’équipe en raison de la CAN, étant donné que la charnière titulaire Moussa Niakhaté et Clinton Mata sera impactée. Il est important de noter que le nouvel attaquant ne sera pas disponible pour le match contre Monaco, prévu le 3 janvier, même si sa signature intervient le 1er janvier, car un délai de quatre jours est nécessaire pour officialiser l’inscription de la recrue, sauf si la DNCG réduit ce traitement à deux jours.

Prolongations et gestion des contrats

Enfin, à ce stade, aucune discussion sur les prolongations ou levées d’options n’a été engagée, et aucun joueur n’a exprimé de demande en ce sens. La mentalité au sein du groupe est dite exemplaire. Pour des joueurs comme Satriano et Karabec, le club n’a pas de précipitation concernant les options d’achat. En parallèle, une réflexion sera menée pour les prolongations du coach Paulo Fonseca et du capitaine Corentin Tolisso l’été prochain.