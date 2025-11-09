FC Barcelone : Lewandowski, Yamal… ce qu’il faut retenir de la victoire face au Celta Vigo (2-4)
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?

Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?
William Tertrin
9 novembre 2025

Priorité d’Endrick pour se relancer loin du Real Madrid : l’OL s’est-il vu trop beau dans ce dossier ?

En haut du tableau en Ligue 1, l’OL revient de très loin. Après avoir flirté avec la relégation la saison passée, le club rhodanien a finalement assuré son maintien, et personne ne s’attendait à ce début de saison aussi convaincant. Pourtant, malgré cette résurgence impressionnante, Lyon reste très attentif lors du mercato, notamment au poste de numéro 9. Martín Satriano occupe actuellement ce rôle, mais l’attaquant uruguayen ne parvient pas à convaincre pleinement, laissant les dirigeants lyonnais chercher un renfort capable d’apporter une dimension supplémentaire à l’attaque.

Les finances lyonnaises en berne

La priorité offensive du club est désormais connue : il s’agit d’Endrick, le jeune prodige brésilien du Real Madrid âgé de 19 ans. Le joueur peine à trouver du temps de jeu dans l’équipe madrilène et souhaite se relancer dans un club où il pourrait bénéficier d’une exposition régulière et de responsabilités plus importantes. Cette situation a éveillé l’intérêt de l’OL, désireux de renforcer son attaque sans attendre l’été prochain. Toutefois, le dossier s’annonce particulièrement complexe, en grande partie à cause de la situation financière fragile du club rhodanien.

Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, l’a confirmé au micro de Ligue 1+ ce dimanche soir : « Financièrement, ça ne va pas super bien donc il faut voir ce qu’on peut faire. Mais ce ne sera pas des transferts comme Malick Fofana (acheté 22 millions d’euros), bien sûr que non. » Ces propos reflètent bien la réalité économique du club, qui doit composer avec des ressources limitées alors même qu’il ambitionne de rester compétitif au plus haut niveau de la Ligue 1.

Un prêt compliqué à envisager

Concernant Endrick, l’idée d’un prêt sec de six mois a été évoquée. Cependant, même cette option pourrait se heurter à des obstacles financiers. Le salaire du jeune attaquant est estimé à près de 350 000 euros par mois, une somme très élevée pour les finances actuelles de Lyon. La question se pose donc : le club sera-t-il capable de prendre en charge tout ou partie de cette rémunération ? La prudence est de mise, et les discussions sont encore loin d’être finalisées. Il faudra probablement trouver un compromis avec le Real Madrid, ou envisager des mécanismes financiers innovants pour rendre ce prêt viable.

Endrick, un profil très convoité

Le profil d’Endrick correspond à ce que recherche Lyon : un attaquant technique, capable de créer le danger et d’apporter une plus-value immédiate à l’équipe. Le Brésilien possède déjà une expérience de haut niveau malgré son jeune âge, mais le fait qu’il ne joue pas régulièrement au Real Madrid constitue à la fois un frein et une opportunité. Pour Lyon, il s’agirait d’un pari sportif et économique : un joueur de talent prêt à se relancer, mais à condition de trouver un équilibre financier acceptable.

Xabi Alonso, entraîneur du Real Madrid, n’a pas utilisé Endrick lors du match contre le Rayo Vallecano (0-0) ce dimanche, justifiant son choix : « Nous avions d’autres attaquants sur le terrain qui pouvaient aussi créer du danger. » Ce commentaire souligne que le joueur n’est pas encore considéré comme un élément clé de l’effectif madrilène, renforçant l’idée que l’OL pourrait être un terrain favorable pour relancer sa carrière.

L’OL doit rester réaliste

Si l’intérêt pour Endrick est réel, l’OL doit cependant garder la tête froide. Les ambitions du club en Ligue 1 sont importantes, et renforcer l’attaque est une nécessité, mais les contraintes budgétaires pourraient limiter les options disponibles. Il est possible que le club se retrouve face à un dilemme : viser un joueur de haut calibre comme Endrick tout en risquant de mettre en péril ses finances, ou bien chercher des alternatives plus abordables mais moins spectaculaires.

Dans tous les cas, le mercato d’hiver s’annonce décisif pour Lyon. Le club doit trouver un équilibre entre ambitions sportives et réalité économique. La question de savoir si l’OL s’est vu trop beau dans ce dossier reste entière, mais une chose est sûre : la situation mérite une attention particulière, car le choix effectué cet hiver pourrait influencer durablement la saison lyonnaise.

MercatoOLReal Madrid
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Lamine Yamal mimant son couronnement après un but.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lewandowski, Yamal… ce qu’il faut retenir de la victoire face au Celta Vigo (2-4)

Par William Tertrin
La joie des joueurs du PSG qui ont arraché un succès controversé à Lyon.
Ligue 1...

Le PSG arrache la victoire sur la fin face à l’OL, les notes du match

Par Alexandre Corboz
Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?
Mercato...

Real Madrid Mercato : un très mauvais signal envoyé par l’OL pour Endrick ?

Par William Tertrin
RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage
Ligue 1...

RC Lens : sanctionné à Metz, Sarr prend la parole et répond à Sage

Par William Tertrin
ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer
ASSE...

ASSE Mercato : le nom d’un attaquant de Ligue 2 murmuré à l’oreille de Kilmer

Par William Tertrin
Medhi Benatia saluant un joueur à la fin du match entre l'OM et le Stade Brestois.
Ligue 1...

OM : après De Zerbi, Benatia fracasse aussi les critiques

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OL – PSG : les compos du choc sont connues !
Ligue 1...

OL – PSG : les compos du choc sont connues !

Par William Tertrin
Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs
Liga...

Real Madrid : après le Rayo, Xabi Alonso balance un gros avertissement à ses joueurs

Par William Tertrin
Ligue 1 : le LOSC fait une très mauvaise opération, Auxerre aussi, Metz sort de la zone rouge
Aj Auxerre...

Ligue 1 : le LOSC fait une très mauvaise opération, Auxerre aussi, Metz sort de la zone rouge

Par William Tertrin
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG : des supporters dézinguent Chevalier après un like douteux sur Instagram

Par William Tertrin
Real Madrid : les enseignements à tirer du derby face au Rayo Vallecano (0-0)
Liga...

Real Madrid : les enseignements à tirer du derby face au Rayo Vallecano (0-0)

Par William Tertrin
Stade Rennais : un coach ciblé pour remplacer Beye a donné sa réponse aux Pinault
Ligue 1...

Stade Rennais : un coach ciblé pour remplacer Beye a donné sa réponse aux Pinault

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM).
Ligue 1...

OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL

Par William Tertrin
Patrik Carlgren et Tylel Tati lors du match entre Le Havre et le FC Nantes.
FC Nantes...

Le FC Nantes s’est-il rassuré au Havre ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage avant le match du RC Lens à Auxerre.
Mercato...

RC Lens : Pierre Sage vend la mèche pour le mercato d’hiver

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui
Mercato...

Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle

Par William Tertrin
Joshua Duffus saluant les supporters de l'ASSE après le succès à Troyes.
ASSE...

ASSE : Duffus rassure après son festival à Troyes

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après leur succès au Groupama Stadium la saison dernière.
Ligue 1...

Le PSG sur la route d’un record face à l’OL

Par Raphaël Nouet
Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Ligue 1...

Ménès s’enflamme pour Sage, Saïd désigne la grande qualité du RC Lens

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, applaudissant le public après la victoire contre Pau.
ASSE...

ASSE : Horneland s’emballe pour un jeune et flatte le centre de formation

Par Raphaël Nouet
Corentin Tolisso en action lors du match entre le PFC et l'OL.
Equipe de France...

OL : Deschamps flingue les derniers espoirs de retour en sélection de Tolisso

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, pendant le match contre Brest.
Ligue 1...

OM : la blessure d’Aguerd, un coup de bluff de De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet