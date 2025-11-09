Ce dimanche, le Real Madrid a concédé un nul 0-0 face au Rayo Vallecano. En conférence de presse, Xabi Alonso a appelé à la sérénité et à l’exigence personnelle pour la suite de la saison.

Quelques jours après sa défaite face à Liverpool en Ligue des Champions, le Real Madrid ne s’est pas relancé en Liga face au Rayo Vallecano dans le derby madrilène. Avec un match nul 0-0, les Madrilènes n’ont pas fait grande impression, au point d’être assez plats dans cette rencontre. En conférence de presse, Xabi Alonso a tenté d’expliquer ce visage.

« Nous sommes toujours préparés pour un match exigeant. Comme les années précédentes, cela nous a coûté cher ici, et cette année encore, il a été difficile de prendre l’avantage au score. C’était un match de transitions, ce qui crée un contexte de rythme frénétique, et aujourd’hui, ça a encore été le cas. Ici, il est difficile d’amener le match sur le terrain que l’on veut. Je ne l’attribue pas aux pics émotionnels. La Liga se joue match après match, et aujourd’hui, nous n’avons pas pu gagner », a-t-il déclaré.

Attention à l’exigence

Interrogé sur ce qui l’importait le plus désormais, Xabi Alonso s’est voulu très franc : « Ce qui m’importe, c’est de vouloir continuer à grandir, à m’améliorer, à faire une autocritique positive et constructive. Nous savons tous où nous en sommes et ce que nous voulons. Nous sommes en novembre et il reste encore beaucoup de chemin. Il faut de l’exigence personnelle, mais aussi de la mesure. »

Avec ce discours lucide et mesuré, Xabi Alonso cherche avant tout à maintenir la sérénité et la cohésion de son groupe, conscient que la saison est encore longue et que le Real Madrid devra rapidement retrouver son éclat pour rester dans la course au titre.

Propos rapportés par Marca.