PSG : des supporters dézinguent Chevalier après un like douteux sur Instagram
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : les enseignements à tirer du derby face au Rayo Vallecano (0-0)

Real Madrid : les enseignements à tirer du derby face au Rayo Vallecano (0-0)
William Tertrin
9 novembre 2025

Ce dimanche, le Real Madrid a partagé les points avec le Rayo Vallecano lors du derby (0-0). Voici les enseignements à tirer de ce match.

Quelques jours après son match perdu face à Liverpool en Ligue des Champions, le Real Madrid avait rendez-vous avec le Rayo Vallecano pour un derby madrilène. Derby qui s’est conclu sur le score de 0-0, un mauvais résultat pour les Merengue, vraiment pas dans un grand jour, mais qui prennent quand même un point. Voici les enseignements à tirer de ce match :

Vinicius, seule satisfaction

Si le Real Madrid n’est pas parvenu à marquer, le Brésilien a été celui qui a été le plus remuant. À de nombreuses reprises, il a fait la différence sur son côté gauche pour déséquilibrer la défense du Rayo. À la 22e, sa frappe en pivot aurait pu ouvrir le score, mais Batalla a dit non. C’est d’ailleurs lui qui offre l’occasion à Mbappé à l’heure de jeu. Même s’il s’est parfois montré brouillant, il a été le principal danger côté madrilène.

Mbappé invisible

Déjà peu en vue face aux Reds, l’international français a de nouveau paru effacé ce dimanche. Avec 23 ballons touchés, il n’a tenté qu’un seul tir, non cadré à la 60e minute. Très peu inspiré dans ce derby, il ne va pas débarquer au rassemblement de l’équipe de France en totale confiance.

Le Real Madrid décevant

Des rumeurs laissaient entendre que Xabi Alonso commençait déjà à agacer au sein du Real Madrid. Pourtant son équipe est toujours leader de Liga avec 31 points. Mais ce Real n’a clairement pas fait grosse impression ce soir. Avec beaucoup de déchets et de mauvais choix, le Real Madrid s’est mis en danger et le Rayo a pu se procurer des occasions. Mais jamais les hommes d’Alonso ont semblé en mesure de prendre le match à leur compte. Il n’y a pas encore le feu, mais le Real a déçu ce soir.

LigaReal Madrid
#A la une

Les plus lus

Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG : des supporters dézinguent Chevalier après un like douteux sur Instagram

Par William Tertrin
Real Madrid : les enseignements à tirer du derby face au Rayo Vallecano (0-0)
Liga...

Real Madrid : les enseignements à tirer du derby face au Rayo Vallecano (0-0)

Par William Tertrin
Stade Rennais : un coach ciblé pour remplacer Beye a donné sa réponse aux Pinault
Ligue 1...

Stade Rennais : un coach ciblé pour remplacer Beye a donné sa réponse aux Pinault

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM).
Ligue 1...

OM : Benatia a pris une très grosse résolution… à cause de l’OL

Par William Tertrin
Patrik Carlgren et Tylel Tati lors du match entre Le Havre et le FC Nantes.
FC Nantes...

Le FC Nantes s’est-il rassuré au Havre ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage avant le match du RC Lens à Auxerre.
Mercato...

RC Lens : Pierre Sage vend la mèche pour le mercato d’hiver

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui
Mercato...

Real Madrid Mercato : un crack à 70 M€ a recalé les Merengue… et s’en félicite aujourd’hui

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin rappelé en équipe de France, pourquoi c’est une fausse bonne nouvelle

Par William Tertrin
Joshua Duffus saluant les supporters de l'ASSE après le succès à Troyes.
ASSE...

ASSE : Duffus rassure après son festival à Troyes

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après leur succès au Groupama Stadium la saison dernière.
Ligue 1...

Le PSG sur la route d’un record face à l’OL

Par Raphaël Nouet
Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Ligue 1...

Ménès s’enflamme pour Sage, Saïd désigne la grande qualité du RC Lens

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, applaudissant le public après la victoire contre Pau.
ASSE...

ASSE : Horneland s’emballe pour un jeune et flatte le centre de formation

Par Raphaël Nouet
Corentin Tolisso en action lors du match entre le PFC et l'OL.
Equipe de France...

OL : Deschamps flingue les derniers espoirs de retour en sélection de Tolisso

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, pendant le match contre Brest.
Ligue 1...

OM : la blessure d’Aguerd, un coup de bluff de De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé saluant Xabi Alonso à sa sortie d'un match avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : Alonso out, Mbappé bientôt dirigé par un coach qui rêvait de lui ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique et ses joueurs déçus après la défaite du PSG face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : le groupe pour le choc à Lyon avec une grande première

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, félicitant Breel Embolo à sa sortie du terrain.
Aj Auxerre...

Revue de presse : Beye félicite un remplaçant, l’AS Monaco hurle au scandale après Lens

Par Raphaël Nouet
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Horneland doit en tirer les leçons et Kilmer Sports aussi ! »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Horneland doit en tirer les leçons et Kilmer Sports aussi ! »

Par Laurent Hess
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors de la séance ouverte au public.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le groupe pour Vigo avec 2 surprises

Par Raphaël Nouet
Fabian Ruiz aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi lors de sa première saison au PSG.
Ligue 1...

PSG : un autre joueur que Vitinha a été brimé par Mbappé, Messi et Neymar

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, donnant des indications lors du match au Havre.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro a ramené un nouveau souci du Havre

Par Raphaël Nouet
Malick Fofana en action avec l'OL face à Bâle en Europa League.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : l’un des joueurs les plus excitants de L1 ciblé !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, félicitant Angel Gomes à sa sortie face à Brest.
Ligue 1...

OM : De Zerbi s’est attaqué à un sujet impliquant le PSG après Brest

Par Raphaël Nouet
Green Angels et Magic Fans côte à côte lors du match de l'ASSE à Amiens.
ASSE...

ASSE : la raison navrante derrière la bagarre entre ultras à Troyes

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet