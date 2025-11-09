Ce dimanche, le Real Madrid a partagé les points avec le Rayo Vallecano lors du derby (0-0). Voici les enseignements à tirer de ce match.

Quelques jours après son match perdu face à Liverpool en Ligue des Champions, le Real Madrid avait rendez-vous avec le Rayo Vallecano pour un derby madrilène. Derby qui s’est conclu sur le score de 0-0, un mauvais résultat pour les Merengue, vraiment pas dans un grand jour, mais qui prennent quand même un point. Voici les enseignements à tirer de ce match :

Vinicius, seule satisfaction

Si le Real Madrid n’est pas parvenu à marquer, le Brésilien a été celui qui a été le plus remuant. À de nombreuses reprises, il a fait la différence sur son côté gauche pour déséquilibrer la défense du Rayo. À la 22e, sa frappe en pivot aurait pu ouvrir le score, mais Batalla a dit non. C’est d’ailleurs lui qui offre l’occasion à Mbappé à l’heure de jeu. Même s’il s’est parfois montré brouillant, il a été le principal danger côté madrilène.

Mbappé invisible

Déjà peu en vue face aux Reds, l’international français a de nouveau paru effacé ce dimanche. Avec 23 ballons touchés, il n’a tenté qu’un seul tir, non cadré à la 60e minute. Très peu inspiré dans ce derby, il ne va pas débarquer au rassemblement de l’équipe de France en totale confiance.

Le Real Madrid décevant

Des rumeurs laissaient entendre que Xabi Alonso commençait déjà à agacer au sein du Real Madrid. Pourtant son équipe est toujours leader de Liga avec 31 points. Mais ce Real n’a clairement pas fait grosse impression ce soir. Avec beaucoup de déchets et de mauvais choix, le Real Madrid s’est mis en danger et le Rayo a pu se procurer des occasions. Mais jamais les hommes d’Alonso ont semblé en mesure de prendre le match à leur compte. Il n’y a pas encore le feu, mais le Real a déçu ce soir.