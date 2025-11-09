Selon la presse espagnole, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait déjà lassé de Xabi Alonso et souhaiterait faire venir son choix premier au moment du départ de Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp.

Le Real Madrid n’a perdu que deux matches sur quinze depuis le début de la saison. Et il a gagné tous les autres. Ce bilan qui satisferait n’importe quel autre club de la planète n’est pourtant pas suffisant pour la Maison Blanche. Selon des médias espagnols, le président merengue, Florentino Pérez, se serait déjà lassé de Xabi Alonso, pourtant recruté en mai dernier pour succéder à Carlo Ancelotti. Il estime que le technicien s’appuie trop sur certains joueurs et pas assez sur l’ensemble de son effectif, mais également qu’il ne parvient pas à mettre en place un football inspiré comme à Leverkusen.

Klopp rêvait de Mbappé à Liverpool

Ces médias rappellent que Xabi Alonso n’était pas le premier choix de Florentino Pérez en fin de saison dernière. Le dirigeant voulait Jürgen Klopp. Mais l’Allemand a refusé de replonger après une année loin des bancs. Devenu consultant pour Red Bull, il se satisfait de voyager entre tous les clubs de la compagnie (dont le Paris FC), loin de la pression qu’il a connue à Dortmund et à Liverpool pendant huit ans. Mais Pérez serait prêt à revenir à la charge et à offrir le banc du Real Madrid au chantre du gegenpressing.

Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, même si celui-ci n’a pas à se plaindre du traitement que lui réserve Xabi Alonso. Au printemps 2024, alors que l’attaquant jouait encore au PSG et qu’il était annoncé à Liverpool, celui qui dirigeant encore les Reds avait déclaré : « Je peux dire que c’est un très bon joueur, mais les conditions financières liées à sa venue ne nous conviennent pas du tout ». Jürgen Klopp aurait rêvé de faire venir Mbappé à Anfield pour en faire le pendant de Mohamed Salah à gauche. Mais le natif de Bondy avait déjà choisi Madrid. Si l’union entre les deux doit être consommée, ce sera donc au Real.