Après s’être fait allumer par Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, Orelsan a déclaré vouloir prendre le temps pour « préparer une réponse élaborée ».

Orelsan ne pouvait rêver meilleure polémique pour faire la promotion de son nouvel album. Dans son titre La Petite Voix, il colle un tacle aux Mbappé, accusés de « couler la ville ». Une référence à la chute du Stade Malherbe de Caen, club de cœur du rappeur, qui est tombé en National 1 depuis que l’attaquant du Real Madrid et sa mère l’ont racheté. Piqué au vif, le natif de Bondy a vertement réagi sur les réseaux sociaux : « T’es le bienvenu pour sauver la ville que tu aimes tant. PS : Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond, mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».

« Elaborer une réponse maîtrisée »

Depuis, beaucoup de monde s’est invité dans la polémique, à commencer par Booba, qui déteste Mbappé. Mais ceux qui ont écouté la chanson dans son intégralité ont bien compris qu’Orelsan ne pensait pas vraiment cette attaque contre le joueur et sa famille puisque, dans le morceau, lui aussi en prend plein la tête, de même que sa compagne, ses fans et même son enfant !

Mais depuis que la polémique a débuté, on attendait une réponse du rappeur. Ouest-France l’a eue lors d’une séance de dédicaces à Caen ce samedi. Très calmement, il a déclaré vouloir « prendre le temps d’élaborer une réponse maîtrisée ». Ca sent la punchline assassine. Et le tweet en réponse de Mbappé !