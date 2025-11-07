Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et Orelsan ! Dans son nouveau titre “La petite voix”, le rappeur normand s’en est violemment pris à la star du Real Madrid et à sa famille. Une attaque frontale à laquelle le champion du monde a répliqué sans détour sur les réseaux sociaux.

L’univers du rap et du football s’entrechoque une nouvelle fois… et cette fois, le clash est monumental. Orelsan, fidèle à son style tranchant et ironique, a déclenché une véritable tempête avec un passage très piquant dans son nouveau morceau “La petite voix”. Le rappeur caennais y tacle la famille Mbappé avec une rime assassine :

« Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. »

Mbappé répond sèchement à Orelsan

Un couplet qui n’a évidemment pas échappé à Kylian Mbappé, désormais star du Real Madrid, et particulièrement réactif sur les réseaux sociaux. Sur X (ex-Twitter), le capitaine des Bleus a sorti les crocs : « T’es le bienvenu pour “sauver” la ville que tu aimes tant. Ps : Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. »

Une réponse sèche, qui a immédiatement enflammé la toile. Entre les fans du rappeur, qui défendent l’ironie et le second degré d’Orelsan, et les supporters madrilènes, outrés par le manque de respect envers leur star, le débat fait rage.

Ce duel inattendu entre le footballeur le plus bankable du monde et l’un des artistes les plus populaires de France dépasse désormais le cadre du simple clash artistique. Et si la punchline d’Orelsan visait à provoquer, elle a clairement trouvé son écho… Affaire à suivre, car dans ce face-à-face entre un ballon d’or en puissance et une plume acérée, le dernier mot est loin d’avoir été dit.