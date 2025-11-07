En pleine polémique entre Orelsan et Kylian Mbappé, le rappeur Booba s’est invité dans la danse pour se payer l’attaquant du Real Madrid.

La polémique continue d’enfler. Le nouvel album d’Orelsan, La Fuite en avant, contient le titre La Petite Voix, dont une punchline a suscité la polémique en évoquant les Mbappé, actionnaires majoritaires du SM Caen, le club de la ville natale d’Orelsan. La phrase semblait critiquer Kylian Mbappé et sa famille, ce qui a provoqué une réponse cinglante de l’attaquant du Real Madrid.

Cependant, il s’avère que le morceau est en réalité une autocritique d’Orelsan, incarnée par son “double maléfique”, et vise aussi ses proches, dans un contexte satirique. De nombreux internautes ont alors pointé du doigt Mbappé pour sa mauvaise compréhension des paroles, soulignant que la chanson n’était pas destinée à attaquer l’international français personnellement.

Booba toujours là pour tailler Mbappé

Sur X, le compte @Youridefou, 496 000 abonnés, a rajouté une pièce dans la machine, en incluant le rappeur Booba dans la boucle : « Mdrr Orelsan réussi ce que Booba a essayé milles fois sans succès, tacler Mbappé et réussir à le faire réagir pour qu’il contribue malgré lui à la promo de son album ». Il est vrai que « B20 » a, à de nombreuses reprises, provoqué Mbappé, mais n’a jamais reçu de réponse de l’attaquant.

Pour autant, Booba est toujours présent lorsqu’il faut tailler Mbappé, et a répondu à ce post sur X. « Analyse incroyable bravo. Par contre il est pas fauché le Orelsan et il a dit les termes!!! », a répondu le rappeur de 48 ans. Finalement, Booba rappelle qu’il reste toujours dans le jeu des clashs, prêt à commenter et réagir dès qu’il s’agit de Mbappé, fidèle à sa réputation.