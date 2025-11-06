Le fiasco continue à Caen depuis le rachat du club par Kylian Mbappé et ses associés…

Rien ne va plus à Caen depuis l’été 2024 et le rachat du club, via la société Coalition Capital, par Kylian Mbappé et, parmi ses associés, sa mère Fayza Lamari. La gestion du club normand avait été publiquement critiquée par l’ancien attaquant Alexandre Mendy, parti à Montpellier après la descente en National, au printemps dernier.

Le SM Caen 10e de National

Une descente que le SM Caen a dû mal à digérer. Non seulement il ne pointe qu’à la 10e place du classement, mais le club doit aussi revoir ses ambitions économiques malgré les déclarations de Fayza Lamari qui voulait rassurer les supporters. « Malgré la descente et un train de vie que le SM Caen a nécessairement dû revoir à la baisse, un budget significatif a été maintenu pour poursuivre le renouveau structurel du club. Une part importante de cet effort est destinée au centre de formation, qui reste un pilier essentiel de l’avenir du SM Caen. Nous sommes dans une phase de fondation », confiait-elle à l’Équipe. Pourtant, malgré ces promesses, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été mis en place et selon les informations de Ici Normandie et Ouest-France, le PSE, annoncé aux salariés cet été, retoqué deux fois par la direction du travail, a bien été validé. Il a conduit aux départs de 16 salariés des services administratifs, marketing et commercial. Il ne reste désormais que 68 salariés au club.