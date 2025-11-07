Après sa réponse explosive à Orelsan concernant son nouveau morceau et le SM Caen, Kylian Mbappé a été tourné en ridicule.

C’est une phrase qui a agité le monde du rap… et du football. Ce vendredi est sorti le tout nouvel album d’Orelsan intitulé « La Fuite en avant ». Album dans lequel on retrouve le titre « La Petite Voix », et une des paroles a attiré l’attention, étant donné qu’elle concernait directement les Mbappé, actionnaires majoritaires du SM Caen, le club de la ville d’Orelsan.

Mbappé piégé par le double maléfique d’Orelsan

« Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », peut-on entendre dans cette chanson polémique. La réponse de l’attaquant du Real Madrid ne s’est pas fait attendre, et elle a été cinglante : « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant. Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».

Une punchline qui a secoué les réseaux sociaux, et Mbappé a très vite été tourné en ridicule. En effet, cette chanson est en fait une autocritique d’Orelsan, incarnée par son double maléfique, que l’on peut voir dans son film Yoroï, sorti au cinéma le 29 octobre dernier. Au-delà des Mbappé, il est également question de ses proches, également visés dans le morceau : « Ta famille, ça dégage, Orelsan, ça dégage/ Grosso modo, tout dégage à part moi ».

Les internautes ne comprennent pas

Sur X, l’international français a très vite été tourné en ridicule :

« Dans un 1er temps, j’ai trouvé la réponse de Mbappé à Orelsan, fantastique. PUIS j’ai écouté le son. Je suis un fervent défenseur de Mbappé et le serai toujours, mais quel naufrage absolu de communication. Je ne peux pas croire que ça parte de lui. Quelle erreur de DEBUTANT » (Emmanuel Merceron), « Le problème c’est que personne ne remet ce morceau dans son contexte. Celui d’une petite voix, d’un petit diable qui ne balance que des horreurs dans l’esprit d’Orelsan, y compris sur lui-même, sa famille, ses potes. Triste » (Sacha Nokovitch).

Cette polémique montre à quel point les paroles hors contexte peuvent enflammer les réseaux, rappelant que derrière chaque provocation se cache parfois une intention bien plus nuancée.