Une fois n’est pas coutume, le Real Madrid et le FC Barcelone jouent tous les deux ce dimanche. Les deux à l’extérieur, chez des adversaires qui ne leur réussissent pas, ce que soulignent les médias espagnols.

Marca : tension maximale à Vallecas

Le Real Madrid fait le court trajet à Vallecas, en banlieue, à 16h15 ce dimanche. Les Merengue veulent se remettre la tête à l’endroit après leur défaite à Liverpool (0-1), face à un adversaire chez qui il n’est historiquement pas à l’aise mais qui connaît lui aussi des soucis puisque son entraîneur a eu une altercation avec l’un de ses joueurs.

AS : sorties à hauts risques

AS résume parfaitement la situation pour les deux rivaux du football espagnol puisqu’aussi bien le Real Madrid que le FC Barcelone abordent un déplacement difficile après un résultat européen décevant.

Sport : pas le droit à l’erreur

Distancé de cinq points par le Real Madrid, le FC Barcelone doit impérativement s’imposer à Balaidos. Sauf que la Galice ne réussit pas vraiment aux Blaugranas. Sport rappelle que le géant catalan reste sur trois matches sans victoire à l’extérieur (Séville, Real Madrid, Bruges).

Mundo Deportivo : il y a urgence à gagner

Même sentiment que Sport pour MD : le Barça est certes pénalisé par les blessures et loin de sa meilleure forme mais il doit impérativement gagner chez un club qui ne lui réussit pas mais qui est en milieu de tableau de Liga.