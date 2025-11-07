Si l’OM avait encore un infime espoir de s’offrir Endrick, Fabrizio Romano a une nouvelle fois confirmé que l’attaquant du Real Madrid se dirigeait droit vers l’OL.

On en parle sans cesse depuis des jours et des jours, et ça serait très étonnant que ça n’aille pas au bout. En effet, Endrick, jeune attaquant du Real Madrid, est en quête de relance et devrait être prêté cet hiver. Un temps intéressé, l’OM a finalement été dépassé par l’OL, qui paraît désormais de plus en plus proche de l’accueillir. De nombreuses rumeurs s’accordent pour dire que le Brésilien a choisi Lyon pour se refaire la cerise, et Fabrizio Romano en a remis une couche ce vendredi sur X.

Des regrets pour l’OM ?

« Endrick accorde une priorité absolue à un transfert à l’Olympique Lyonnais malgré les rumeurs concernant l’intérêt de clubs de Premier League. Il est tenté par l’opportunité de l’OL, un prêt direct jusqu’en juin 2026, comme révélé en exclusivité ». En d’autres termes, l’OL n’a pas de souci à se faire concernant la concurrence étrangère.

Et quand bien même l’OM décidait de remettre son nez dans le dossier, le choix d’Endrick semble désormais définitif, à exactement 55 jours de l’ouverture du mercato hivernal. L’OM pourrait nourrir quelques regrets, étant donné qu’avec la cascade de blessures dans l’effectif marseillais, Roberto De Zerbi devrait se résigner à réintégrer Neal Maupay en attaque, lui qui est placardisé depuis le début de saison. La venue d’un élément comme Endrick aurait sans doute permis au club phocéen de diversifier ses options offensives et d’apporter un vrai souffle de fraîcheur dans un secteur en manque de solutions. Mais c’est l’OL qui devrait rafler la mise.