OL Mercato : le Real Madrid et Endrick ont l’embarras du choix, mais…
OL Mercato : le Real Madrid et Endrick ont l’embarras du choix, mais…

La joie d'Endrick, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Leganés en Coupe du Roi.
William Tertrin
1 novembre 2025

Tube de l’hiver avant l’heure, Endrick est un attaquant très courtisé dans le monde. Mais l’OL ne devrait pas être inquiété malgré tout…

À seulement 19 ans, Endrick cherche à relancer sa carrière européenne après un début prometteur mais compliqué au Real Madrid. L’attaquant brésilien, pas du tout utilisé cette saison, commence à envisager un départ dès le mercato hivernal pour obtenir le temps de jeu nécessaire à sa progression et rester dans la course pour la Coupe du Monde 2026.

Parmi toutes les options qui s’offrent à lui, l’Olympique Lyonnais apparaît comme sa priorité. Le club français, en quête d’un attaquant titulaire depuis les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, pourrait lui offrir un rôle central et régulier sous Paulo Fonseca, avec la possibilité d’un prêt sans option d’achat et un salaire partiellement pris en charge par Madrid.

De nombreux clubs à ses trousses

Pour autant, le clan Endrick reste ouvert à d’autres pistes. Selon Foot Mercato, le joueur dispose de touches au Brésil, au Mexique, en MLS, en Russie et au Moyen-Orient, et suscite également l’intérêt de plusieurs clubs européens majeurs. Des formations comme le Bayer Leverkusen, l’AS Roma, le FC Porto et deux clubs de Premier League ont déjà exploré la possibilité de l’accueillir.

Le Real Madrid a donc un large éventail de choix pour favoriser la progression de sa pépite, mais tout indique que l’OL a une longueur d’avance. Le club français coche toutes les cases pour Endrick : un temps de jeu assuré, un rôle clé dans l’équipe et l’opportunité de s’installer durablement dans un grand championnat européen. Sauf retournement de situation, c’est donc Lyon qui pourrait concrétiser ce transfert dès janvier.

