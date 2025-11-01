En difficulté avec Xabi Alonso au Real Madrid, Endrick pourrait débarquer en ligue 1 au prochain mercato. Qui de l’OM ou de l’OL doit-il choisir ? But Football Club lance le débat.

« Qu’Endrick s’éloigne de l’OM ! »

« Dans quel monde un joueur ayant le choix entre un club qualifié en Ligue des Champions et un autre en Ligue Europa pourrait-il privilégier la seconde option ? A priori, dans celui d’Endrick ! Si les dernières rumeurs disent vrai, l’attaquant brésilien aurait bien tranché en faveur de Lyon alors que Marseille lui tend les bras. Cela en dirait déjà long sur le manque d’ambitions d’un joueur trop vite étiqueté comme un futur crack. À Marseille, certains supporters verraient en lui un renfort solide pour réalimenter l’attaque mais ne se trompent-ils pas de débat ?

Robinio Vaz doit poursuivre sa progression et Amine Gouiri sera de retour en janvier. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, doit rester ce grand frère qu’il sait être dans le vestiaire. L’arrivée d’un renfort offensif ne serait pas de trop mais le profil d’Endrick ne me convainc pas. J’observe assez le Real Madrid pour savoir qu’il ne serait pas efficient tout de suite. De plus, sa faible envie manifeste de porter le maillot phocéen couplé à son profil de croqueur désireux de se montrer en vue du Mondial 2026 pourraient primer sur les ambitions collectives de l’OM. Pour toutes ces raisons, je préfèrerais voir Mehdi Benatia miser sur un autre joker même si trouver un 9 de qualité à l’approche d’hiver est souvent une chimère. »

Bastien AUBERT

« Endrick serait une recrue de choix pour l’OM »

« Il est évident qu’un joueur rêve toujours de disputer la plus belle des compétitions, mais il ne faut pas non plus être choqué si Endrick choisit la Ligue Europa plutôt que la Ligue des Champions. Son transfert à Madrid n’est pour l’instant pas concluant, et il souhaite peut-être avancer pas à pas pour lancer sa carrière. Il n’a que 19 ans, et je trouve ça même intelligent de se dire que l’on doit reculer pour mieux sauter. Néanmoins, et ce n’est pas forcément une question de Coupe d’Europe, j’opterais plutôt pour une signature d’Endrick à l’OM.

Même si Amine Gouiri reviendra en janvier, qui sait dans quel état de forme il se trouvera à ce moment-là ? De son côté, Aubameyang se montre très précieux, mais il n’est plus tout jeune, et nul doute qu’il serait très heureux d’avoir des joueurs comme Vaz et Endrick pour le suppléer. Avec ces deux jeunes talents dans l’effectif, l’OM pourrait voir encore plus grand en Ligue 1 et en LDC. Marseille n’est pas le Real Madrid en terme de pression, mais quand le club le plus prestigieux du monde mise sur vous à cet âge-là, ce n’est pas anodin. C’est pour cela qu’Endrick serait une recrue de choix sur le front de l’attaque marseillaise ».

William TERTRIN