Battu par le Betis en Ligue Europa ce jeudi à Séville (0-2), l’Olympique Lyonnais continue de galérer sur le plan offensif. Après la défaite, Paulo Fonseca a reconnu les limites de son effectif et a laissé entendre que le mercato hivernal pourrait bouger.

Lyon rechute. Ce jeudi soir, l’OL s’est incliné 0-2 contre le Betis Séville, lors de la 4e journée de Ligue Europa. Malgré quelques bonnes intentions, les hommes de Paulo Fonseca n’ont jamais su peser offensivement. Une impuissance qui commence à agirriteracer le coach portugais.

« Peut-être qu’on méritait mieux. On entre bien dans le match, on a fait beaucoup de bonnes choses, mais il manquait le dernier geste. On a manqué d’initiative devant, on a dominé, mais quand on a commis des erreurs, ils ont marqué », a regretté Fonseca après la rencontre. Avant de pointer le vrai problème : « Offensivement, on n’a pas été dangereux. On n’a pas été efficaces. »

« Des recrues ? Il y a un manque d’expérience »

Puis le technicien de l’OL a glissé une phrase lourde de sens au sujet du mercato hivernal : « Des recrues ? On a besoin de nos blessés comme Fofana, Nuamah ou Tolisso. Les jeunes ont joué avec courage, mais il y a un manque d’expérience. » Un message à peine voilé adressé à sa direction : sans renforts offensifs, l’OL risque de stagner.

Et justement, un nom commence à circuler avec insistance : celui d’Endrick. D’après L’Équipe, les dirigeants lyonnais discutent activement avec le Real Madrid pour obtenir le prêt du jeune crack brésilien (19 ans), encore en quête de temps de jeu en Espagne. Surtout, ce premier revers frustrant en Ligue Europa a certainement motivé davantage les dirigeants lyonnais à conclure le prêt de l’attaquant brésilien du Real Madrid.