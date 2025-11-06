OL : la compo remaniée de Paulo Fonseca pour affronter le Real Betis

Voici la compo officielle de l’OL pour le match de Ligue Europa face au Real Betis.

Ce jeudi, l’OL se déplace sur la pelouse du Real Betis pour la 4e journée de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la composition d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca, avec quelques changements pour faire tourner. Coup d’envoi à 21h au stade La Cartuja.

La compo de l’OL

Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté (cap), Abner – Tessmann, De Carvalho – Karabec, Merah, Molebe – Satriano.