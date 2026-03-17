Bonne nouvelle sur les bords du Rhône : Pavel Šulc fait son retour à l’entraînement au moment où l’OL entre dans la dernière ligne droite d’une saison sous haute tension. À quelques jours du huitième de finale retour face au Celta Vigo, la réapparition du maître à jouer tchèque change la donne et ranime l’optimisme au sein du groupe de Paulo Fonseca.

Touché à la cheville lors de la défaite lyonnaise contre Strasbourg, Pavel Šulc manquait cruellement à l’OL. Sa créativité et sa capacité à dynamiter les défenses adverses ont fait défaut lors de ses récentes semaines d’absence. Le staff médical avait décidé de prendre tout le temps nécessaire pour éviter toute rechute, surtout après les difficultés physiques rencontrées par Pavel Šulc cette saison, rendant l’attente encore plus longue pour les supporters.

Reprise individuelle et optimisme côté lyonnais

Ce lundi, le meneur de jeu tchèque a participé à une séance individuelle d’entraînement, une étape déterminante vers son retour complet. Les signaux envoyés par le staff et Paulo Fonseca sont résolument encourageants. Convaincu du rôle offensif clé de Šulc, l’entraîneur des Gones affiche une confiance retrouvée, tandis que le vestiaire mesure l’importance de ce renfort pour la suite de la campagne européenne.

Le timing de cette reprise ne doit rien au hasard. Alors que l’ascension du joueur à l’OL suscite l’admiration depuis plusieurs mois, sa montée en puissance se conjugue avec les ambitions rhodaniennes sur la scène continentale.

Compte à rebours lancé pour le Celta

Le choc de Ligue Europa face au Celta Vigo se profile, et l’enjeu est clair : une qualification menant vers les quarts de finale. Dans ce contexte, le retour de Šulc pourrait apporter la touche de créativité qui manquait lors de la première manche. Fonseca compte sur la fraîcheur et la vista de son milieu offensif pour déverrouiller la défense espagnole.

La confiance remonte dans les travées de Décines, d’autant que les performances individuelles de Šulc sur la scène européenne suscitent, en coulisses, des projections sur une future plus-value majeure pour le club. Mais pour l’heure, seul le terrain importe : Lyon attend le retour de son stratège pour aborder ce rendez-vous européen crucial avec toutes ses forces vives.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League