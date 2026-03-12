LOSC : la compo de Genesio pour affronter Aston Villa

Voici la compo officielle du LOSC pour affronter Aston Villa en 8e de finale aller de Ligue Europa.

Ce jeudi soir, le LOSC reçoit Aston Villa, 4e de Premier League, pour le 8e de finale aller de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 18h45 au stade Pierre-Mauroy.

La compo du LOSC

Özer – Santos, Mbemba, Mandi, Perraud – Bentaleb, André (cap) – Mukau, Haraldsson, Perrin – Giroud.