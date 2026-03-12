LOSC : la compo de Genesio pour affronter Aston Villa

Voici la compo officielle du LOSC pour affronter Aston Villa en 8e de finale aller de Ligue Europa.
Ce jeudi soir, le LOSC reçoit Aston Villa, 4e de Premier League, pour le 8e de finale aller de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 18h45 au stade Pierre-Mauroy.
La compo du LOSC
Özer – Santos, Mbemba, Mandi, Perraud – Bentaleb, André (cap) – Mukau, Haraldsson, Perrin – Giroud.
𝑳𝒆 𝑿𝑰 𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒈𝒖𝒆𝒔 pour affronter Aston Villa ⚔️— LOSC (@losclive) March 12, 2026
Olivier Giroud est aligné à la pointe de l'attaque 🫡#LOSCAVFC #UEL pic.twitter.com/ZjD2vTGeX7