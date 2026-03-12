À LA UNE DU 12 MAR 2026
[19:12]RC Lens : Masuaku connaît sa sanction, et il a pris très cher
[19:00]Mercato : un chouchou du Stade Rennais poussé dehors, le PSG prêt à foncer dessus ?
[18:40]RC Lens Mercato : un ou deux cadres sur le départ, Sage lance un message aux dirigeants
[18:10]ASSE Mercato : la valeur de Lucas Stassin explose, Kilmer Sports a vu juste
[17:49]LOSC : la compo de Genesio pour affronter Aston Villa
[17:30]PSG Mercato : un départ de Dembélé et l’arrivée d’Haaland cet été… grâce au Real Madrid ?
[17:00]OM Mercato : Rulli vers un départ, Risser (RC Lens) numéro un pour le remplacer ?
[16:40]FC Nantes : Halilhodžić déjà condamné, les supporters prédisent le pire
[16:20]RC Lens Mercato : un ancien Sang et Or vide son sac sur son départ assez inattendu
[16:00]ASSE Mercato : une star du PSG chez les Verts cet été, Davitashvili y travaille !
LOSC : la compo de Genesio pour affronter Aston Villa

Par William Tertrin - 12 Mar 2026, 17:49
Voici la compo officielle du LOSC pour affronter Aston Villa en 8e de finale aller de Ligue Europa.

Ce jeudi soir, le LOSC reçoit Aston Villa, 4e de Premier League, pour le 8e de finale aller de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 18h45 au stade Pierre-Mauroy.

La compo du LOSC

Özer – Santos, Mbemba, Mandi, Perraud – Bentaleb, André (cap) – Mukau, Haraldsson, Perrin – Giroud.

