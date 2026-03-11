Pronostic Celta Vigo – OL : Lyon toujours en difficulté ou à la relance à Vigo ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale aller de Ligue Europa entre le Celta Vigo et l’OL, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Premier de la phase régulière de Ligue Europa avec sept victoires en huit matchs, l’Olympique Lyonnais défie le Celta Vigo en huitième de finale. Sur une série de quatre matchs d’affilés sans victoire, les Gones iront ce jeudi (21h) en Espagne pour la première manche face à une équipe du Celta qui reste sur une défaite cruelle en Liga face au Real Madrid (1-2).

Ligue Europa – Celta Vigo vs OL

Jeudi 12 mars 2026 · 21h · Abanca Balaídos

Celta Vigo : créer l’élan à domicile

Le club galicien abordera ce huitième de finale avec l’avantage de recevoir lors du match aller. Dans les compétitions européennes, les équipes espagnoles savent souvent exploiter la première manche à domicile pour mettre leur adversaire sous pression.

Le Celta Vigo pratique généralement un football dynamique, avec une volonté de jouer vers l’avant et de mettre du rythme dans les transitions. L’équipe galicienne aime exploiter les côtés pour étirer les blocs adverses et créer des situations dangereuses dans la surface.

Face à Lyon, les Espagnols pourraient chercher à imposer une forte intensité dès le début de match afin de profiter du soutien du public de Balaídos. Un succès lors de cette première manche permettrait au Celta d’aborder le déplacement en France dans une position favorable.

Olympique Lyonnais : une campagne européenne convaincante

Malgré une dynamique récente moins positive, l’OL possède plusieurs arguments à faire valoir dans cette confrontation. Les Lyonnais ont réalisé une phase régulière remarquable, terminant en tête du classement grâce à une série impressionnante de victoires.

Cette réussite européenne montre que l’équipe rhodanienne sait élever son niveau dans les grandes soirées continentales. Les Gones ont souvent affiché un bloc bien organisé et une capacité à se projeter rapidement vers l’avant.

En déplacement en Espagne, l’objectif de Lyon pourrait être de rester solide défensivement tout en cherchant à exploiter les opportunités en contre-attaque. Inscrire un but à l’extérieur représenterait un atout important avant le match retour au Groupama Stadium.

Les confrontations entre clubs français et espagnols

Il n’y jamais eu de confrontation officielle entre le Celta Vigo et l’OL. Mais on peut dire que les confrontations entre clubs français et espagnols en Coupe d’Europe donnent souvent lieu à des rencontres très tactiques.

Les équipes espagnoles tentent généralement de monopoliser le ballon et de contrôler le tempo du match, tandis que les formations françaises privilégient parfois un jeu plus direct et des transitions rapides.

Dans ce type de duel de styles, la gestion des temps forts et la solidité défensive peuvent jouer un rôle déterminant dans l’issue de la rencontre.

Les compos probables

La compo probable du Celta Vigo : Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso, Dominguez – Rueda, Roman, Moriba, Carreira -Jutgla, Iglesias, Swedberg.

Absent : Duran (blessé).

Incertain : Cervi (écarté).

La compo probable de l’OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Nartey, Morton, Abner – Tolisso – Endrick, Yaremchuk.

Absents : Nuamah, Fofana, Sulc, Moreira, Kluivert (blessés).

Les joueurs à suivre

Borja Iglesias (Celta Vigo) : 3 buts lors de ses 5 dernières titularisations, référence offensive du club. Sa présence dans la surface est un danger constant.

Corentin Tolisso (Lyon) : 4 buts lors de ses 5 derniers matchs. Il porte l’animation offensive lyonnaise en déplacement.

Autres joueurs notables : Williot Swedberg et Ferran Jutgla pour le Celta, Endrick et Remi Himbert pour Lyon, tous capables d’apporter des solutions devant.

Les tendances de cotes : avantage pour le Celta

Résultat Ouverture cote Dernière cote Bookmaker Variation Victoire Celta Vigo 2.29 2.18 Unibet Baisse de 0.11 (4.8%) Victoire Lyon 2.88 3.60 Betclic Hausse de 0.72 (25%) Match nul 3.62 3.64 Unibet Légère hausse de 0.02 (0.5%)

Probabilités implicites approximatives :

Celta Vigo : 43 %

Match nul : 26 %

Lyon : 26 %

Les cotes indiquent une confiance accrue envers Celta Vigo malgré la forme. La baisse de la cote pour la victoire à domicile traduit une attente de réaction forte des Galiciens dans leur stade.

Inversement, la cote Lyon grimpe, suggérant un repositionnement des bookmakers face à la défaite récente en Ligue 1 et à la pression du déplacement.

Notre pronostic pour Celta Vigo – OL

Celta Vigo ou nul : À domicile, le club galicien semble en mesure de contrôler une grande partie de la rencontre. Lyon pourrait néanmoins rester dans le coup grâce à sa solidité défensive et tenter de ramener un résultat positif en France.

À domicile, le club galicien semble en mesure de contrôler une grande partie de la rencontre. Lyon pourrait néanmoins rester dans le coup grâce à sa solidité défensive et tenter de ramener un résultat positif en France. Moins de 3,5 buts dans le match : Lors des matchs aller à élimination directe, les équipes privilégient souvent la prudence. Les deux formations pourraient adopter une approche relativement tactique afin de ne pas compromettre leurs chances avant le match retour.

Scores possibles

1-0 pour le Celta Vigo : Un scénario plausible si les Espagnols parviennent à concrétiser l'une de leurs occasions tout en restant solides défensivement.

Un scénario plausible si les Espagnols parviennent à concrétiser l’une de leurs occasions tout en restant solides défensivement. 1-1 : Si l’OL réussit à exploiter les espaces en contre-attaque, les Lyonnais pourraient repartir d’Espagne avec un match nul précieux avant la manche retour.

Ce huitième de finale aller entre le Celta Vigo et l’Olympique Lyonnais s’annonce indécis. Entre un Celta solide devant son public et un OL performant dans la compétition cette saison, cette première manche pourrait surtout servir à prendre l’avantage psychologique avant le match retour en France.