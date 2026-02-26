LOSC : la compo de Genesio pour renverser l’Étoile rouge de Belgrade

Voici la compo officielle du LOSC pour affronter l’Étoile rouge de Belgrade en barrage retour de Ligue Europa.
Ce jeudi soir, le LOSC se déplace en Serbie sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade pour le barrage retour de Ligue Europa, une semaine après sa défaite 1-0 à domicile. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 18h45 au Stade Rajko Mitić.
La compo du LOSC
Özer – Santos, Mandi, Mbemba, Perraud – André (cap), Bouaddi – Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.
𝑿𝑰 𝒈𝒖𝒆𝒓𝒓𝒊𝒆𝒓𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒂𝒇𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓 𝒍'𝑬́𝒕𝒐𝒊𝒍𝒆 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝑩𝒆𝒍𝒈𝒓𝒂𝒅𝒆 ⚔️— LOSC (@losclive) February 26, 2026
Tous ensemble pour aller chercher la qualification 👊