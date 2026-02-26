À LA UNE DU 26 FéV 2026
[18:55]Stade Rennais Mercato : Haise peut exulter, deux signatures très prometteuses se confirment
[18:31]FC Nantes : une nouvelle réponse est tombée pour l’arrivée d’Antoine Sibierski
[18:17]PSG : Luis Enrique, Messi et une superstar bientôt réunis, un plan de folie se prépare au FC Barcelone
[17:57]LOSC : la compo de Genesio pour renverser l’Étoile rouge de Belgrade
[17:49]RC Lens : deux retours précieux dans le groupe de Sage pour affronter le RC Strasbourg
[17:43]ASSE : formé chez les Verts, Gourna-Douath snobe publiquement les Stéphanois… pour l’OL ?
[17:12]OM : McCourt a validé une nouvelle signature, un mastodonte débarque à Marseille
[16:57]Stade Rennais : Haise annonce trois gros coups durs avant le match contre Toulouse
[16:44]Real Madrid : terrassé par un nouveau coup dur, Mbappé vole au secours d’Hakimi au PSG
[16:29]RC Lens Mercato : une signature totalement inattendue officialisée avant la fin de la saison ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

LOSC : la compo de Genesio pour renverser l’Étoile rouge de Belgrade

Par William Tertrin - 26 Fév 2026, 17:57
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Voici la compo officielle du LOSC pour affronter l’Étoile rouge de Belgrade en barrage retour de Ligue Europa.

Ce jeudi soir, le LOSC se déplace en Serbie sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade pour le barrage retour de Ligue Europa, une semaine après sa défaite 1-0 à domicile. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 18h45 au Stade Rajko Mitić.

La compo du LOSC

Özer – Santos, Mandi, Mbemba, Perraud – André (cap), Bouaddi – Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

LOSCLigue Europa

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue Europa, LOSC