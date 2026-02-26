LOSC : la compo de Genesio pour renverser l’Étoile rouge de Belgrade

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la compo officielle du LOSC pour affronter l’Étoile rouge de Belgrade en barrage retour de Ligue Europa.

Ce jeudi soir, le LOSC se déplace en Serbie sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade pour le barrage retour de Ligue Europa, une semaine après sa défaite 1-0 à domicile. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 18h45 au Stade Rajko Mitić.

La compo du LOSC

Özer – Santos, Mandi, Mbemba, Perraud – André (cap), Bouaddi – Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo – Giroud.