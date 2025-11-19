Meilleur buteur de l’OL avec 5 réalisations cette saison, Pavel Sulc (24 ans) commence à tirer la langue en raison de l’enchaînement des matches.

Avec 5 buts en Ligue 1, Pavel Sulc est le meilleur buteur de l’OL cette saison. Mais à 24 ans, le Tchèque commence à payer le prix d’un rythme infernal. Forfait contre le PSG puis absent avec sa sélection à cause d’un souci à la cuisse, l’attaquant lyonnais a profité de cette trêve pour souffler… et envoyer un message fort.

Resté à Lyon, Sulc assure ne plus ressentir de douleur et devrait bien être disponible dimanche contre Auxerre. Mais l’alerte est sérieuse. Dans un entretien accordé au Progrès, il confie ressentir la fatigue accumulée depuis plusieurs années : « Honnêtement, c’est dur d’enchaîner dimanche, puis jeudi, puis dimanche… Vous ne pouvez pas vous entraîner, juste récupérer. Avant Lyon, j’ai enchaîné trois saisons sans coupure estivale. Et je crois que la petite blessure que je viens de subir est liée à cela. Mon corps m’a envoyé un signal. »

Sulc a disputé 120 matchs sur les deux saisons précédant son arrivée à Lyon, soit une moyenne hallucinante de 60 rencontres par an. Même si son implication dans le jeu est parfois critiquée, son efficacité reste indiscutable. Bonne nouvelle : il devrait être opérationnel face à Auxerre. Mauvaise nouvelle : sans vraie gestion physique, l’OL pourrait bientôt perdre son meilleur atout offensif.