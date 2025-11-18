RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée
Nathan De Cat (Anderlecht)
Bastien Aubert
18 novembre 2025

Le jeune prodige belge de 17 ans, Nathan De Cat, fait tourner toutes les têtes en Europe. Si le PSG serait prêt à mettre 35 millions pour le milieu d’Anderlecht, l’OL et l’OM suivent de près en vue du mercato hivernal.

Nathan De Cat, 17 ans, est sans doute l’une des pépites les plus surveillées du moment. Auteur de 14 matchs cette saison en Jupiler Pro League avec déjà un but et une passe décisive, le milieu d’Anderlecht affiche une maturité rare pour son âge. Sélectionné une fois avec les U18 belges, il a marqué un but lors de cette apparition et confirme tout le potentiel que les recruteurs européens lui reconnaissent.

Le PSG, qui suit le joueur de près depuis plusieurs semaines, serait prêt à casser sa tirelire et proposer 35 millions d’euros pour l’attirer cet hiver. Mais voilà : l’OL et l’OM ne restent pas en retrait. Selon Jeunes Footeux, les deux Olympiques sont également intéressés, même si leurs moyens financiers semblent moins élevés que ceux du géant parisien.

De Cat est sous contrat jusqu’en juin 2027 et sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros, un chiffre qui pourrait exploser si le jeune belge continue sur sa lancée. Entre Ligue 1 et Bundesliga, les pistes se multiplient, et l’OM et l’OL pourraient bien profiter de la situation pour tenter un coup de maître et doubler le PSG, qui doit se décider rapidement s’il veut sécuriser la pépite.

