À trois jours d’un déplacement crucial à Nice (vendredi, 20h45), l’Olympique de Marseille pourrait enregistrer un renfort inattendu dans son groupe.

Après plusieurs semaines d’infirmerie bien remplie, l’OM entrevoit un léger mieux. L’Équipe croit savoir que Leonardo Balerdi, blessé récemment, devrait réintégrer l’entraînement en ce début de semaine et pourrait, sauf contre-indication de dernière minute, être disponible pour le déplacement à Nice (vendredi, 20h45).

Un retour vital pour Roberto De Zerbi alors que la défense de l’OM manque clairement de solutions. En revanche, le cas Hamed Junior Traoré reste beaucoup plus délicat. Arrivé en toute fin de mercato estival en provenance de Bournemouth, l’Ivoirien n’a quasiment pas eu le temps de s’exprimer sous ses nouvelles couleurs. Titulaire face à Lyon le 31 août, puis présent sans entrer en jeu contre Lorient le 12 septembre, il a totalement disparu des compositions ensuite. La faute à une profonde déchirure à la cuisse droite contractée à l’entraînement.

Initialement programmé pour revenir en douceur courant octobre, Traoré a finalement rechuté lors de séances de course. Depuis, le joueur suit un nouveau protocole de soins et a repris la course à La Commanderie durant la dernière trêve internationale. Il ressent toutefois encore des douleurs musculaires, rendant un retour à la compétition hautement incertain. Le coach de l’OM espère le récupérer rapidement. De leur côté, Facundo Medina et Amine Gouiri poursuivent leur programme de reprise et demeurent indisponibles. Une certitude : le staff olympien scrutera chaque séance avec attention.