Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?
Une terrible nouvelle pour Nice… une aubaine pour l’OM avant le choc de vendredi !
Louis Chrestian
17 novembre 2025

Dante, une absence qui fait très mal au Gym

À 42 ans, Dante espérait vivre une dernière saison à la hauteur de son statut de légende niçoise. Mais la réalité est brutale : le capitaine de l’OGC Nice traverse un véritable calvaire physique. Touché aux deux genoux, incapable d’enchaîner les séances collectives et éloigné des terrains depuis un mois, le Brésilien voit sa fin de carrière s’écrire dans la douleur.

Sa sortie durant Nice – Nantes, puis sa dernière apparition contre Lyon, ont laissé une image forte : Dante enchaînant les poches de glace sur ses genoux, incapable de récupérer normalement. Depuis, silence radio. Seulement une dizaine d’entraînements collectifs en trois mois et un programme individualisé en salle. Autant dire que le retour n’est pas pour tout de suite.

Et ce n’est pas un détail : Nice n’est plus le même sans lui.

Nice n’y arrive plus sans son patron défensif

L’absence de Dante bouleverse tout :

  • Perte de leadership : Haise a fait passer le brassard de Bard à Clauss, puis à Vanhoutte, tout en rappelant que « le capitaine, c’est Dante ».
  • Fragilité défensive : sans lui, la première relance manque de calme, d’expérience et de maîtrise.
  • Résultats en chute : Nice est 9e de Ligue 1 et peine à retrouver sa solidité habituelle.

Le Gym avait bâti sa force sur une assise défensive irréprochable. Sans lui, ce n’est plus la même musique.

L’OM peut s’en réjouir avant le match de vendredi

Et forcément… l’Olympique de Marseille ne peut que sourire.
Vendredi, l’OM se déplace à Nice dans un match crucial pour la course aux places européennes. Sans Dante, la défense niçoise perd son leader, son organisateur, son joueur d’expérience capable de calmer la tempête dans les moments chauds.

Face à une attaque marseillaise qui retrouve de l’allant, cette absence tombe au meilleur moment pour les hommes de Roberto De Zerbi :

  • moins de sérénité dans l’axe,
  • moins de qualité à la relance,
  • moins d’impact mental dans les duels,
  • un vestiaire dépourvu de son guide naturel.

Pour l’OM, c’est clairement une opportunité sportive.

Un retour contre l’OM ? Très improbable

Malgré un retour progressif à l’entraînement individuel, Nice ne se risque à aucune date de reprise.
Le choc face à Marseille arrive trop tôt.

À moins d’un miracle de dernière minute, le capitaine niçois ne sera pas présent. Et pour Marseille, en pleine remontée, c’est une très bonne nouvelle dans un match où chaque détail compte.

