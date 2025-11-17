Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?

Louis Chrestian
17 novembre 2025

Et si l’Olympique de Marseille préparait un énorme coup sur le marché des transferts ? Alors que le club phocéen scrute de près les pépites de Ligue 1, deux joueurs du FC Nantes seraient désormais dans le viseur : Tylel Tati et Matthis Abline. Un duo qui pourrait coûter très, très cher.

Tylel Tati, le nouveau joyau nantais qui affole l’Europe

À seulement 17 ans, Tylel Tati s’est imposé comme un titulaire indiscutable au FC Nantes. Ses performances impressionnantes ont rapidement attiré l’attention… du PSG, mais aussi du FC Barcelone.
Et désormais, un nouveau prétendant se mêle à la bataille : l’OM.

Avec son sang-froid, sa lecture du jeu et son impact physique, le jeune défenseur central est considéré comme l’un des plus grands espoirs du club nantais. Autant dire que son nom coche toutes les cases pour un OM toujours en quête de talents émergents.

Tati + Abline : un package à 50 millions d’euros ?

Selon Foot Marseillais, l’OM envisagerait un scénario totalement inattendu : une offre groupée pour Tylel Tati et Matthis Abline.
Un package XXL évalué à… 50 millions d’euros.

Un montant énorme pour un club qui dépasse rarement les 15 millions par transfert.
Mais les dirigeants olympiens seraient séduits par l’idée de sécuriser :

  • un défenseur central de 17 ans promis au très haut niveau
  • un attaquant polyvalent en pleine progression

Nantes, de son côté, ne ferme pas la porte à condition de s’y retrouver. Les Canaris savent qu’ils détiennent là deux des éléments les plus valorisables de leur effectif.

Un dossier explosif entre deux clubs aux relations glaciales

Le mercato entre Marseille et Nantes n’a jamais été un long fleuve tranquille. Entre exigences financières jugées excessives et négociations compliquées, les échanges sont souvent tendus.

Mais cette fois, l’OM pourrait décider de forcer le destin… quitte à réaliser la plus grosse opération financière de son histoire.

L’OM peut-il vraiment payer autant ?

C’est LA question.
Avec des investissements récents plus raisonnables et un contexte économique prudent, imaginer l’OM débourser 50 millions paraît ambitieux. Très ambitieux.

Mais si Pablo Longoria et Medhi Benatia voient dans Tati et Abline l’avenir de l’équipe, alors tout redevient possible.

