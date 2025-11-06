Après trois victoires de rang en Ligue Europa, l’OL est tombé ce jeudi soir face au Real Betis (2-0).

Sur la pelouse du Betis, l’OL avait la volonté de prolonger sa série de trois victoires de suite dans la compétition, et ce malgré une équipe très remaniée. Mais, dès la 29ᵉ minute, Ezzalzouli se mettait en évidence pour la première fois. Profitant d’une mauvaise passe de De Carvalho, il tentait une frappe soudaine du gauche face à Greif, qui s’imposait.

Quelques instants plus tard, à la 30ᵉ minute, Ezzalzouli, encore lui, ouvrait le score. Sur un corner de Lo Celso dévié par Bakambu devant une défense lyonnaise trop statique, il plongeait pour marquer à bout portant dans les six mètres du pied droit.

À la 32ᵉ minute, Antony, servi sur son côté droit, effaçait Abner avec une grande facilité avant de pénétrer dans la surface. Hésitant entre la frappe et le centre, son ballon passait finalement juste devant Bakambu. Quelques minutes plus tard, c’est ce même Antony qui creusait l’écart. Sur un coup franc devant sa surface, Roca allongeait le jeu derrière la défense lyonnaise, déjà en difficulté. Niakhaté était dépassé, Abner lâchait le marquage, et Antony devançait tout le monde grâce à sa rapidité pour finir par lober Greif en face à face.

L’OL toujours dans le top 8

Au retour des vestiaires, à la 48ᵉ minute, Merah tentait de relancer l’OL. Moreira se montrait actif dès son entrée, lançant Tagliafico après être parti dans le dos de Ruibal. Tagliafico s’appuyait sur Merah dans l’axe, et le jeune lyonnais pénétrait dans la surface avant de frapper du droit, mais sa tentative passait juste à droite du but.

Peu après l’heure de jeu, Ezzalzouli se créait une nouvelle occasion. Parti dans le dos de la défense, Bakambu le lançait dans la surface. Malgré un angle très fermé, Ezzalzouli tentait sa chance, mais Greif bouchait bien son angle pour laisser son équipe en vie.

Mais l’OL n’est jamais parvenu à revenir, et s’incline pour la première fois dans la compétition cette saison. Les Gones peuvent tout de même se rassurer en regardant le classement : ils restent dans le top 8 après 4 journées.