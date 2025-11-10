FC Nantes : un chassé croisé totalement inattendu en vue entre Conceiçao et Deschamps ?
OL Mercato : Lyon a donné sa réponse au FC Barcelone pour Malick Fofana 

Malick Fofana (OL)
Bastien Aubert
10 novembre 2025

Michael Gerlinger, directeur général, a livré un message aussi lucide que rassurant sur l’avenir sportif et économique de l’OL. Avec un message limpide adressé au FC Barcelone : Malick Fofana ne sera pas vendu au prochain mercato.

La situation économique reste fragile

Relégué en Ligue 2 puis repêché de justesse avec l’arrivée de Michele Kang à la présidence, l’Olympique Lyonnais se relève difficilement d’une période de forte instabilité.

Gerlinger ne masque pas le choc vécu à l’été dernier : “Sur une échelle de 1 à 10 du danger pour l’OL cet été, c’était 11.” Si le soulagement est réel aujourd’hui avec une place en première partie de Ligue 1, le club demeure sous forte vigilance financière.

La reprise en main se traduit ainsi par une gestion minutieuse, où chaque engagement doit être pesé pour éviter tout faux pas, alors que la recherche d’équilibre entre projet sportif et contraintes économiques reste au cœur des priorités.

Mercato hivernal : pragmatisme et priorité à la stabilité

À l’approche du mercato, la prudence s’impose : à Lyon, l’heure n’est pas aux grands bouleversements mais à la consolidation. Avec des finances encore fragiles, Gerlinger ne promet ni envolées ni folies.

Le club explore certaines pistes, comme la possibilité d’un prêt pour un jeune talent, tout en gardant un cap : éviter tout mouvement risqué, surtout dans le contexte de reconstruction entamé cet été.

  • Pas de vente précipitée des cadres
  • Eventuelles arrivées ciblées, mais pas de mouvement massif
  • Focus sur l’équilibre d’un groupe qui a déjà connu assez de turbulences

Ce positionnement réaliste s’inscrit dans la ligne fixée plus tôt dans la saison, notamment concernant le nouveau prix fixé par l’OL pour Malick Fofana si le marché s’animait en ce sens.

Malick Fofana non concerné par un départ en janvier

Principal sujet de spéculations, Malick Fofana ne fait l’objet d’aucune intention de vente cet hiver. Gerlinger l’a rappelé : “La vente de Malick Fofana n’a jamais été sur la table pour janvier.” La volonté est claire : ne pas fragiliser davantage l’effectif en laissant partir un élément clé dans une période cruciale.

Malgré les intérêts des grands clubs anglais pour Malick Fofana, et plus récemment du FC Barcelone, l’OL ferme la porte à tout départ majeur. Seules des arrivées adaptées au contexte restent envisageables. L’option d’un retour sur le marché, notamment avec des jeunes espoirs comme actuellement surveillés, dépendra avant tout du respect de la trajectoire budgétaire établie.

Reste désormais à voir si ce choix de stabilité sera payant sur la durée, alors que la saison est loin d’être finie. Selon vous, cette stratégie prudente est-elle la clé pour assurer le renouveau sportif de l’OL, ou le club prend-il le risque de manquer le coche cet hiver ? 

