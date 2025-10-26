OL Mercato : Lyon a fixé un nouveau prix pour Malick Fofana

L’OL attendrait désormais 55 millions d’euros pour accepter de se séparer de Malick Fofana.

Malgré de nombreuses rumeurs de départ lors du dernier mercato, Malick Fofana est resté à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, voulant rester une saison de plus dans le Rhône avant de partir pour un plus grand club européen.

Fofana, c’est 55 M€ maintenant !

Si les dirigeants lyonnais réclamaient 40 millions d’euros pour laisser partir leur prodige lors du dernier mercato estival, le prix de vente du Belge aurait augmenté. En effet, selon les informations du Progrès, l’OL demanderait désormais pas moins de 55 millions d’euros.

Cela s’explique par le début de saison réussi par l’ancien joueur de la Gantoise. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 11 matchs disputés toutes compétitions confondues, Malick Fofana a surtout gagné en maturité dans son jeu et n’est plus simplement un dribbleur fou. Les courtisans du joueur de 20 ans sont donc prévenus, il faudra vraiment sortir le chéquier pour se l’offrir l’été prochain.