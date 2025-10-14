Insaisissable depuis le début de la saison, Malick Fofana est l’un des joueurs subissant le plus de fautes en L1. En parallèle, des grands clubs anglais continuent de le suivre attentivement.

Le site Olympique-et-Lyonnais publie ce mardi une statistique qui montre à quel point Malick Fofana est difficile à arrêter depuis le début de la saison : avec 17 fautes subies, l’ailier belge de l’OL est le deuxième joueur de Ligue 1 de cette catégorie derrière le Strasbourgeois Valentin Barco (19). Issa Soumaré (Le Havre), Rayan Fofana (Lens) et Marvin Senaya (Auxerre) sont également à 17. Ce chiffre montre que Malick Fofana est vraiment l’élément déstabilisateur de l’OL depuis le début de la saison.

Liverpool et Chelsea le veulent toujours

Et cela n’a évidemment pas échappé aux clubs étrangers. Selon Caught Offside, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur et l’Inter Milan ont toujours Fofana dans leur viseur. Surtout les deux premiers. Mais le média anglais est catégorique : Fofana n’est pas le premier choix. A Chelsea, c’est Morgan Rogers et Kenan Yildiz ; à Liverpool, Michael Olise et Antoine Semenyo. Si toutes ces pistes venaient à s’évanouir, alors le Lyonnais deviendrait une priorité.

C’est plutôt une bonne nouvelle, qui pourrait le laisser partir cet hiver si une offre supérieure à 50 M€ arrive sur le bureau de Michele Kang. Mais les Gones et surtout Paulo Fonseca préfèreraient bien évidemment conserver leur très talentueux ailier.