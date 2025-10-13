Malick Fofana prépare déjà l’après-OL. À 20 ans, l’ailier belge, leader offensif des Gones, voit grand pour sa carrière et veut rejoindre un club majeur dès le prochain mercato.

Quel avenir pour Malick Fofana ? Fer de lance de l’attaque lyonnaise, l’ailier belge agace Paulo Fonseca depuis quelques matches et cela s’est vu et pourrait accélérer son départ au mercato hivernal. Avec l’aide de Roc Nation Sports, son entourage est clair : Fofana doit intégrer une grosse écurie pour franchir un cap.

Selon le site anglais Caughtoffside, Liverpool aurait inscrit le nom de Fofana sur sa short-list, en le comparant à d’autres profils comme Michael Olise (Bayern) et Antoine Semenyo (Bournemouth). Le club anglais apprécie la combinaison entre talent et accessibilité financière, sachant que la situation économique de Lyon pourrait faciliter le transfert. Chelsea, de son côté, suit également de près le Belge, en concurrence avec d’autres jeunes prometteurs comme Kenan Yildiz ou Morgan Rogers.

Le club londonien apprécie sa polyvalence offensive et sa capacité à évoluer sur les ailes, un profil rare à ce niveau. Pour l’Olympique Lyonnais, l’intérêt de ces deux cadors anglais est une excellente nouvelle. Le club pourrait réaliser une belle plus-value et récupérer une somme importante, permettant de réinvestir sur le mercato ou de renforcer ses finances. Pour Fofana, c’est l’occasion de rejoindre un projet ambitieux et de se tester à l’échelle européenne. Le feuilleton ne fait que commencer.