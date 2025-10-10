ASSE : un indésirable d’Horneland a trouvé le moyen de se relancer !
OL : 60 M€ pour Fofana ? Les géants européens se battent déjà pour lui !

OL : 60 M€ pour Fofana ? Les géants européens se battent déjà pour lui !
Louis Chrestian
10 octobre 2025

À 20 ansMalick Fofana est en train de prendre le pouvoir à Lyon. Virevoltant, décisif et ambitieux, le jeune Belge s’impose peu à peu comme l’un des nouveaux patrons de l’Olympique Lyonnais. Et pourtant, tout aurait pu être très différent cet été…

Lyon a refusé de le vendre : un été complètement fou !

Et dire que l’OL aurait pu ne plus jamais le revoir… En difficulté financière, le club n’était pas fermé à une vente. Al-Ittihad, en Arabie saoudite, Everton et Fulham étaient prêts à sortir le chéquier pour les 45 millions d’euros demandés par les Gones !

Mais Fofana, lui, a dit non. Il a choisi la fidélité et la progression.

« Il se sent valorisé à Lyon. Il ne voulait pas prendre le risque de partir », explique Frederico Pena, patron de Roc Nation Sports, l’agence qui gère aussi Vinícius JrMartinelli et De Bruyne.

Une décision sage… mais qui pourrait tout changer pour son avenir.

Liverpool, City, Bayern… Fofana visé par les géants du foot !

Selon l’entourage du joueur, Fofana est prêt à passer un cap dès 2025.

« C’est la saison où il veut se montrer au monde. S’il réussit, il peut passer de Lyon à un club du top 10 européen. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les clubs où il a sa place. »

Les rumeurs évoquent déjà un prix de départ de 60 M€. L’OL, qui détient encore 80 % de la plus-value sur une future vente, se frotte déjà les mains.

Fonseca le pousse à exploser : “J’attends plus de lui”

S’il brille sur le terrain, Paulo Fonseca veut encore plus. L’entraîneur portugais n’a pas hésité à mettre la pression publiquement sur son joueur :

« J’attends davantage de Malick. Il doit être constant, ne pas faire un bon match puis un moyen. Il a la capacité pour faire plus. »

Un message clair, et parfaitement entendu par l’intéressé. Fofana a répondu sur le terrain, en concluant une superbe action collective face à Toulouse. Déjà 2 buts et 1 passe décisive cette saison, en 9 matchs, dont 8 titularisations.

Mais au-delà des chiffres, le Belge impressionne par sa vitesse, ses dribbles et son sens du jeu. Les défenseurs de l’OM peuvent en témoigner : sur son aile gauche, Fofana fait des ravages.

Roc Nation prépare déjà son destin : “Fofana peut devenir une star mondiale”

Chez Roc Nation, on ne cache pas son ambition : faire de Fofana une icône planétaire.

« Il a le potentiel pour devenir une star mondiale comme Mbappé ou De Bruyne. C’est un footballeur fantastique, mais il doit aussi devenir une personnalité. »

L’objectif est clair : faire exploser Fofana sur la scène internationale. Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, l’ailier lyonnais pourrait se montrer au monde entier. Et s’il brille, les portes des plus grands clubs européenspourraient s’ouvrir très vite.

La naissance d’un leader à Lyon

De simple espoir à leader de vestiaire, Malick Fofana s’impose comme le visage du renouveau lyonnais. Ambitieux, discipliné et conscient de son potentiel, le Belge veut marquer l’histoire du club avant de s’envoler.

Et si cette saison était celle de la consécration ? Une chose est sûre : le monde du foot a les yeux rivés sur Malick Fofana. Et le meilleur est peut-être encore à venir…

MercatoOL
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

