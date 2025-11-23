PSG : Beraldo toujours pas au niveau, Luis Enrique le défend encore !

Le Brésilien a de nouveau été à la peine hier lors de la victoire du PSG contre Le Havre…

Le PSG repris les commandes de la Ligue 1 hier soir en dominant Le Havre (3-0) mais au sein d’une équipe bis, Lucas Beraldo a encore été en difficulté. Ce n’est pas sa prestation face au HAC qui risquer de bouleverser la hiérarchie des défenseurs centraux. Beraldo s’est notamment illustré par un tacle à vide sur un crochet d’Issa Soumaré et pendant l’heure passée sur la pelouse du Parc, il est apparu bien fébrile. Ses stats en attestent (2 duels remportés sur 8 disputés, 80% de passes réussies, soit le plus faible total côté parisien).

Luis Enrique ne s’inquiète pas pour lui

Après la rencontre, Luis Enrique a cherché à le défendre. «Il y a des hauts et des bas pour tous les joueurs, je ne suis pas préoccupé. C’est le moment de gérer ça, les joueurs doivent avoir cette confiance, ce n’est pas facile de donner beaucoup de matchs à un joueur en ce moment mais c’est normal d’avoir ces moments dans une saison. Que ce soit Beraldo, Gonçalo, Mayulu, on peut faire mieux mais on a besoin de tout le monde pour gagner les titres qu’on veut gagner. Je ne suis pas préoccupé». Dernièrement, l’Espagnol avait renouvelé sa confiance à Beraldo. «Beraldo est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, une personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe». Un match, Beraldo en a joué un hier, face au HAC, qui n’est pas un cador de la L1. Et il en est ressorti en donnant une nouvelle fois l’impression qu’il n’était pas au niveau requis pour porter les couleurs du PSG, champion d’Europe en titre.