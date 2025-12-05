PSG : Lucas Beraldo sur la sellette, un départ dès cet hiver ?

Le rideau pourrait tomber prématurément pour Lucas Beraldo au Paris Saint-Germain. L’histoire du jeune défenseur brésilien, arrivé en grande pompe, chavire aujourd’hui entre espoirs déçus, pression croissante et stratégie de mercato. Paris réfléchit déjà, en coulisses, à une séparation dès janvier. Plongée dans cette période charnière où tout peut basculer pour le numéro 4.

Un défenseur prometteur, mais sous pression

Beraldo, débarqué l’hiver dernier, a connu une adaptation express dans la capitale, là où son compatriote Moscardo peine à enchaîner. Son palmarès a de quoi faire pâlir les anciens :

Déjà 2 titres de champion de France

Deux succès en Coupe de France

Une Ligue des champions remportée

Une Supercoupe d’Europe dans la foulée

Mais derrière le CV, l’ascension fulgurante du Brésilien s’essouffle. Face à la concurrence et aux exigeances parisiennes, l’ex-grognard de São Paulo se retrouve, saison après saison, davantage contesté que conforté.

Le bilan mitigé de Lucas Beraldo à Paris

Sur le terrain, Beraldo affiche un contraste saisissant. Apprécié par Luis Enrique pour sa relance, il peine à se montrer irréprochable. Cette saison, il n’a disputé que 8 rencontres en Ligue 1 et n’a jamais foulé la pelouse en Ligue des champions, illustration criante d’une confiance vacillante du staff. Le dernier faux pas, spectaculaire, face à Strasbourg (3-3) ou contre Le Havre, a mis en lumière ses difficultés à assumer son statut au plus haut niveau. D’ailleurs, les difficultés actuelles de Lucas Beraldo sous Luis Enrique font toujours couler beaucoup d’encre autour du Parc.

Statut de néo-international brésilien à la clé (déjà 5 sélections), contrat jusqu’en 2028, gros salaire… Pourtant, le Parisien de 22 ans ne fait plus figure d’intouchable dans un effectif où les places sont chères et la tolérance à l’erreur faible. Sa récente absence pour cause de douleur au mollet, forfait contre Rennes, sème encore un peu plus le doute.

Mercato : pourquoi le PSG réfléchit à un transfert

L’état-major parisien ne cache plus une réflexion en cours autour d’un possible transfert de Beraldo cet hiver. Une piste de plus en plus étudiée pour renflouer l’enveloppe mercato du PSG, qui pourra s’appuyer sur une cote toujours enviable : 25 millions d’euros estimés. Alors que des clubs brésiliens comme Flamengo ou Palmeiras s’agitent en coulisses, l’intérêt d’autres formations européennes rappelle que le jeune défenseur conserve un solide marché hors de France.

Du côté du staff technique, les décisions de Luis Enrique concernant les départs hivernaux pourraient rapidement précipiter la suite des événements, surtout si Paris reçoit une offre cohérente pour réinvestir sur d’autres profils.

Quelles options pour l’avenir de Beraldo ?

Tout reste ouvert pour Lucas Beraldo. S’il privilégierait, en privé, de rester en Europe pour garder le niveau et ne pas refroidir sa place en sélection brésilienne à l’approche de la Coupe du Monde 2026, rien n’exclut un départ soudain, intéressant sur le plan financier pour Paris. L’ancien prodige de São Paulo sait que chaque match manqué réduit ses opportunités et sa visibilité.

En quête de stabilité, le défenseur pourrait voir son avenir rebondir ailleurs en Ligue 1, ou dans un top championnat étranger. D’ici là, la tension reste maximale, alimentée par l’intérêt d’un grand club européen pour Lucas Beraldo et la concurrence désormais ouverte à tous les postes à Paris.

Dans l’urgence du mercato hivernal, Paris veut frapper fort. Pour Beraldo, l’hiver s’annonce mouvementé, entre relance ou rebond loin de la capitale. Un dossier à suivre de près, alors que la moindre décision pourrait redéfinir sa trajectoire et les ambitions du PSG en pleine reconstruction.