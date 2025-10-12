Arrivé au PSG en janvier 2024 contre 20 millions d’euros, Lucas Beraldo intéresse le club turc de Galatasaray.

Galatasaray semble vouloir frapper fort lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations du média Fanatik, le club turc s’intéresserait de près à Lucas Beraldo, le jeune défenseur central brésilien du PSG. Âgé de seulement 21 ans, Beraldo a profité de la blessure de Marquinhos pour disputer cinq matchs de Ligue 1 cette saison, mais il pourrait imaginer un départ afin de gagner en temps de jeu. L’été dernier déjà, des rumeurs indiquaient qu’il souhaitait quitter le club.

Le PSG, qui voit en Beraldo un jeune talent prometteur, pourrait accepter un prêt avec option d’achat, permettant au joueur de continuer sa progression tout en renforçant la défense turque. Si Beraldo a déjà remporté plusieurs trophées avec le PSG, dont la Ligue des Champions et la Supercoupe de l’UEFA, il souhaite aujourd’hui s’affirmer sur le terrain.

Un départ en janvier étudié

Galatasaray, de son côté, recherche un défenseur central capable de s’intégrer rapidement dans l’équipe de Okan Buruk, aux côtés de Davinson Sanchez et Abdülkerim Bardakcı. Avec Wilfried Singo principalement aligné au poste de latéral droit, la venue de Beraldo pourrait sécuriser la charnière centrale.

Les négociations entre les deux clubs devraient s’intensifier dès janvier, alors que Beraldo pourrait voir en Turquie une opportunité de montrer tout son potentiel sur la scène européenne. Le PSG, fidèle à sa stratégie de développement de jeunes talents, semble prêt à donner sa chance à son jeune défenseur dans un environnement où il pourra s’épanouir pleinement.