OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi

PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi
William Tertrin
7 décembre 2025

Face au Stade Rennais, le PSG évoluait avec le Russe Matveï Safonov dans les buts, mais sans l’Ukrainien Illya Zabarnyi, annoncé malade. Sous fond de conflit entre la Russie et l’Ukraine, la compagne de Zabarnyi a pris la parole.

Au PSG, l’actualité sportive rattrape parfois les débats sensibles du monde. Au lendemain de la large victoire contre Rennes (5-0), la titularisation du gardien russe Matveï Safonov et l’absence officielle, pour cause de maladie, du défenseur ukrainien Illya Zabarnyi soulèvent de nouvelles interrogations. Dans un contexte marqué par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, le club parisien doit naviguer entre performance, climat politique tendu et gestion interne exemplaire.

Safonov, titulaire et décisif contre Rennes

Pour son retour dans les cages parisiennes, Matveï Safonov a offert une prestation de haut niveau. À chaque incursion rennaise, il s’est imposé, rassurant sa défense par ses réflexes et sa lecture du jeu. Sa présence dans le but a pesé, face à une équipe bretonne rapidement étouffée. Ce match n’a fait que confirmer son statut de valeur montante, désigné comme une solution fiable pour le PSG dans les moments clés.

Absence de Zabarnyi : une maladie ou une tension cachée ?

L’indisponibilité de Illya Zabarnyi, annoncée officiellement à cause d’une forte fièvre et d’une grippe, intervient dans un contexte très particulier. Face à l’enchaînement des rumeurs, Luis Enrique n’a pas tardé à réagir. D’un ton ferme, le technicien a tranché : « Il est malade », balayant ainsi les spéculations sur un éventuel malaise interne. Le PSG maintient une position claire : la santé du joueur ukrainien, et rien d’autre, explique son absence.

Le contexte Russie-Ukraine dans le vestiaire parisien

Cohabiter dans le même vestiaire avec des nationalités en tension fait naître des interrogations. Au PSG, la gestion a été anticipée : au moment du transfert de Zabarnyi, la présence de Safonov a été discutée en interne. Cela n’a pas freiné la venue du défenseur ukrainien, accueilli pour ses qualités sportives et son professionnalisme. Dans le groupe, on assure qu’il existe un respect mutuel et une approche strictement professionnelle entre les deux hommes.

La mise au point du PSG et la réaction de Luis Enrique

Agacé par l’ampleur prise par ce dossier, le club et son entraîneur sont montés au créneau pour rappeler la réalité des faits. Luis Enrique, figure d’expérience et gestionnaire reconnu, a coupé court à toute polémique. À l’image de ses succès passés et de sa capacité à fédérer, il entend maintenir la sérénité du vestiaire en refusant d’alimenter des débats extérieurs, concentrant l’énergie exclusivement sur la dynamique sportive.

Respect professionnel, réactions et ressentis en Ukraine

L’absence de Zabarnyi a néanmoins été interprétée différemment par certains supporters en Ukraine, où son engagement face aux événements reste très suivi. D’autant que le défenseur, depuis son arrivée à Paris, a toujours veillé à éviter toute association médiatique directe avec le gardien russe.

Au sein du PSG, la ligne reste cependant invariable : chacun agit avec distance et respect, sans débordement, pour préserver la cohésion du groupe. « C’est normal qu’il (Zabarnyi) se protège. Safonov est le gardien de la Russie. Mais entre les deux, il n’y a rien d’anormal. Il y a du respect sur le plan professionnel », a commenté le club pour L’Équipe.

Le message énigmatique de la compagne de Zabarnyi

Après la rencontre, la compagne de Zabarnyi a publié un message discret mais très commenté sur les réseaux : « comme disait mon grand-père : ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites ». Ce post a donné lieu à de multiples interprétations, certains y voyant une possible manifestation de malaise ou un refus tacite de jouer face à Safonov. Rien n’indique cependant que cette publication remette en cause la version du club ni la volonté d’Illya Zabarnyi de s’impliquer dans le projet parisien.

Ligue 1PSGStade Rennais

Les plus lus

Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !
FC Barcelone...

Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !

Par William Tertrin
PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi
Ligue 1...

PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi

Par William Tertrin
Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !
Bundesliga...

OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !

Par Laurent Hess
Paulo Fonseca
Ligue 1...

OL : la compo de Fonseca pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : l’avenir de Castro est scellé, Will Still très chaud pour le remplacer ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà
Mercato...

RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà

Par William Tertrin
Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Fofana sur le départ, son remplaçant idéal a échappé à l’OM !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or
Mercato...

RC Lens Mercato : Amadou Haidara a déjà donné sa réponse aux Sang et Or

Par William Tertrin
OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?
Ligue 1...

OGC Nice : Haise va rester en poste… en attendant le coup de grâce du RC Lens ?

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland.
ASSE...

ASSE : un placardisé d’Horneland a ruiné le week-end des Verts

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : en pleine tourmente, Castro reçoit une bonne nouvelle signée par les Kita

Par William Tertrin
OM : Longoria et Benatia sont prévenus, un candidat très motivé veut leur place
Ligue 1...

OM : Longoria et Benatia sont prévenus, un candidat très motivé veut leur place

Par William Tertrin
Didier Deschamps
Mercato...

Mercato : le PSG et le Real Madrid s’arrachent une star, Deschamps intervient !

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?
Mercato...

RC Lens Mercato : un coup de folie va être tenté cet hiver, Thomasson sous pression ?

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro plus que jamais fragilisé, deux successeurs se dégagent

Par William Tertrin
ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant
ASSE...

ASSE : Un historique des Verts claque la porte, Kilmer Sports tient déjà son remplaçant

Par Laurent Hess
ASSE, Stade Rennais Mercato : une piste prestigieuse se referme pour Stassin, Embolo fixé lui aussi
ASSE...

ASSE, Stade Rennais Mercato : une piste prestigieuse se referme pour Stassin, Embolo fixé lui aussi

Par Laurent Hess
OM : le premier renfort hivernal de De Zerbi est connu, l’Italien en est déjà mordu !
Ligue 1...

OM : le premier renfort hivernal de De Zerbi est connu, l’Italien en est déjà mordu !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l’histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père
FC Barcelone...

FC Barcelone : Lamine Yamal réécrit l’histoire, son nouveau record éclipsé par le comportement honteux de son père

Par Laurent Hess
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais qu’en pensent Tanenbaum et Gazidis ? »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais qu’en pensent Tanenbaum et Gazidis ? »

Par Laurent Hess
Equipe de France : un chouchou de Deschamps se fait défoncer par son coach, c’est vraiment violent !
Equipe de France...

Equipe de France : un chouchou de Deschamps se fait défoncer par son coach, c’est vraiment violent !

Par Laurent Hess
FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG : Lionel Messi savoure son 13e titre de champion, Luis Enrique applaudit

Par Laurent Hess
LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)
Ligue 1...

LOSC – OM : quand les supporters marseillais insultent les forces de l’ordre à Lille (vidéo)

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet