Face au Stade Rennais, le PSG évoluait avec le Russe Matveï Safonov dans les buts, mais sans l’Ukrainien Illya Zabarnyi, annoncé malade. Sous fond de conflit entre la Russie et l’Ukraine, la compagne de Zabarnyi a pris la parole.

Au PSG, l’actualité sportive rattrape parfois les débats sensibles du monde. Au lendemain de la large victoire contre Rennes (5-0), la titularisation du gardien russe Matveï Safonov et l’absence officielle, pour cause de maladie, du défenseur ukrainien Illya Zabarnyi soulèvent de nouvelles interrogations. Dans un contexte marqué par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, le club parisien doit naviguer entre performance, climat politique tendu et gestion interne exemplaire.

Safonov, titulaire et décisif contre Rennes

Pour son retour dans les cages parisiennes, Matveï Safonov a offert une prestation de haut niveau. À chaque incursion rennaise, il s’est imposé, rassurant sa défense par ses réflexes et sa lecture du jeu. Sa présence dans le but a pesé, face à une équipe bretonne rapidement étouffée. Ce match n’a fait que confirmer son statut de valeur montante, désigné comme une solution fiable pour le PSG dans les moments clés.

Absence de Zabarnyi : une maladie ou une tension cachée ?

L’indisponibilité de Illya Zabarnyi, annoncée officiellement à cause d’une forte fièvre et d’une grippe, intervient dans un contexte très particulier. Face à l’enchaînement des rumeurs, Luis Enrique n’a pas tardé à réagir. D’un ton ferme, le technicien a tranché : « Il est malade », balayant ainsi les spéculations sur un éventuel malaise interne. Le PSG maintient une position claire : la santé du joueur ukrainien, et rien d’autre, explique son absence.

Le contexte Russie-Ukraine dans le vestiaire parisien

Cohabiter dans le même vestiaire avec des nationalités en tension fait naître des interrogations. Au PSG, la gestion a été anticipée : au moment du transfert de Zabarnyi, la présence de Safonov a été discutée en interne. Cela n’a pas freiné la venue du défenseur ukrainien, accueilli pour ses qualités sportives et son professionnalisme. Dans le groupe, on assure qu’il existe un respect mutuel et une approche strictement professionnelle entre les deux hommes.

La mise au point du PSG et la réaction de Luis Enrique

Agacé par l’ampleur prise par ce dossier, le club et son entraîneur sont montés au créneau pour rappeler la réalité des faits. Luis Enrique, figure d’expérience et gestionnaire reconnu, a coupé court à toute polémique. À l’image de ses succès passés et de sa capacité à fédérer, il entend maintenir la sérénité du vestiaire en refusant d’alimenter des débats extérieurs, concentrant l’énergie exclusivement sur la dynamique sportive.

Respect professionnel, réactions et ressentis en Ukraine

L’absence de Zabarnyi a néanmoins été interprétée différemment par certains supporters en Ukraine, où son engagement face aux événements reste très suivi. D’autant que le défenseur, depuis son arrivée à Paris, a toujours veillé à éviter toute association médiatique directe avec le gardien russe.

Au sein du PSG, la ligne reste cependant invariable : chacun agit avec distance et respect, sans débordement, pour préserver la cohésion du groupe. « C’est normal qu’il (Zabarnyi) se protège. Safonov est le gardien de la Russie. Mais entre les deux, il n’y a rien d’anormal. Il y a du respect sur le plan professionnel », a commenté le club pour L’Équipe.

Le message énigmatique de la compagne de Zabarnyi

Après la rencontre, la compagne de Zabarnyi a publié un message discret mais très commenté sur les réseaux : « comme disait mon grand-père : ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites ». Ce post a donné lieu à de multiples interprétations, certains y voyant une possible manifestation de malaise ou un refus tacite de jouer face à Safonov. Rien n’indique cependant que cette publication remette en cause la version du club ni la volonté d’Illya Zabarnyi de s’impliquer dans le projet parisien.